Pixel Update: Umfangreiche Pixel 9-Leaks, neues Pixel-VPN, höhere Reparierbarkeit und Wallpaper-Download

Die nächste Pixel-Woche im Mai geht zu Ende und war trotz des vollen Gemini-Fokus auch diesmal wieder sehr interessant: Denn Google hat das Pixel 8a und das Pixel Tablet auf den Markt gebracht, will die Pixel-Reparierbarkeit verbessern und es gab umfangreiche Leaks zu den Pixel 9-Smartphones. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage waren rund um die Pixel-Produkte auch diesmal wieder sehr interessant: Denn es gab umfangreiche Leaks zu den kommenden Pixel 9-Smartphones, Google hat zwei neue Geräte auf den Markt gebracht und die Smartphones sollen schon bald noch einfacher als bisher zu reparieren sein. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel 8a Wallpaper Download

Passend zum Verkaufsstart des neuen Budget-Smartphones bieten wir euch alle Hintergrundbilder des Pixel 8a zum Download an.

» Hier bekommt ihr alle Pixel 8a-Wallpaper

Google steigert Pixel-Reparierbarkeit

Die Reparierbarkeit der Pixel-Smartphones ist in den letzten Jahren stetig gestiegen, wenn auch in kleinen Schritten. Das ist kein Zufall, denn man hat intern ein Scoreboard, das in jedem Jahr eins nach vorn gerückt werden muss. Das langfristige Ziel ist es, dass die Nutzer ihre Smartphones mit Schraubendreher reparieren können.

» Pixel-Smartphones sollen sich noch leichter reparieren lassen

Alle Infos zu den Pixel 9-Smartphones

Es gab umfangreiche Leaks zu den Pixel 9-Smartphones, die viele Details verraten. So gab es viele neue Fotos der vermeintlich echten Geräten sowie einen ganzen Schwung an neuen und bereits bekannten bestätigten Spezifikationen.

» Viele neue Pixel 9-Fotos

» Viele neue Pixel 9-Spezifikationen









Google startet neues VPN für Pixel-Smartphones

Weil das Google One VPN in wenigen Wochen eingestellt wird, wird Google für die Pixel-Smartphones ein neues Produkt starten. Aus dem Pixel VPN by Google One wird dann das Google VPN, für das in wenigen Tagen eine neue App ausgerollt werden wird. Wir fassen alle wichtigen Infos zur Umstellung zusammen.

» Google VPN ersetzt das Pixel VPN und Google One VPN

Pixel 8a und Pixel Tablet jetzt im Verkauf, noch mit Vorbestelleraktion

Google hat das Pixel 8a-Smartphone und das neue Pixel Tablet auf den Markt gebracht. Beide sind am Tag der Google I/O in den Verkauf gestartet, die Vorbestelleraktionen gelten aber immer noch. Nutzt diese noch in den letzten Tagen, bevor sie auslaufen.

» Google startet Verkauf des Pixel 8a und Pixel Tablet

Google Pixel 8a vorbestellen + 150 Euro Bonus: Amazon | Media Markt | Saturn

Letzte Aktualisierung am 14.05.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!