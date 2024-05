Pixel 8a + Pixel Tablet ab sofort erhältlich: Jetzt noch 150 Euro Bonus + Pixel Buds-Kopfhörer gratis erhalten

Google hat vor genauer eine Woche das Pixel 8a-Smartphone sowie das neue Pixel Tablet vorgestellt und ab heute sind beide Geräte offiziell im Handel erhältlich. Damit ist die jeweilige nächste Generation offiziell gestartet, ihr könnt aber nach wie vor die Vorbestelleraktionen für das Smartphone und das Tablet nutzen, die euch 150 Euro Eintauschbonus sowie kostenlose Pixel Buds-Kopfhörer bescheren können.



Eigentlich hätten wir die Präsentation des Pixel 8a sowie des Pixel Tablet erst für den heutigen Google I/O-Termin erwartet, doch Google hat bekanntlich bereits vorgelegt und könnte heute stattdessen sogar schon die Pixel 9-Smartphones per Teaser zeigen, die gestern Abend umfangreich geleakt worden sind. Die beiden letztwöchige neuen Produkte hingegen sind ab sofort im Handel erhältlich und können nur noch wenige Tage mit den Vorbestelleraktionen bezogen werden, die über den Verkaufsstart hinaus reichen.

Pixel 8a mit 150 Euro-Eintauschprämie zusätzlich

Das Pixel 8a kann ab sofort ab 549 Euro (für 128 GB) bestellt und im Zuge dessen eine Bonus-Eintauschaktion genutzt werden, die das in den letzten Jahren übliche Bundle ablöst. Tauscht ihr euer altes Smartphone gegen ein Pixel 8a, bekommt ihr zum üblichen Trade-In-Preis noch 150 Euro Bonus oben drauf. In der Spitze können damit laut dem deutschen Google Store bis zu 530 Euro gespart werden, was den Smartphone-Preis auf 19 Euro drücken würde – was aber ehrlicherweise wohl nur die allerwenigsten Nutzer sinnvoll tauschen würden. Dennoch: Die extra gebotene Tauschprämie gilt auch bei Media Saturn und Amazon.

Pixel Tablet + Pixel Buds A Gratis

Das Pixel Tablet ist in der neuen Variante jetzt auch ohne den Standfuß erhältlich, der das Tablet in ein Smart Display verwandelt. Damit wird es natürlich auch deutlich günstiger und ist bei Amazon zusätzlich mit einer lohnenden Bundle-Aktion zu haben. Ihr bekommt das Pixel Tablet einzeln für 499 Euro und zusätzlich die Pixel Buds A Gratis dazu. Damit seid ihr schon einmal medial gut ausgestattet – vielleicht kauft ihr ja auch das Pixel 8a oder ein Pixel-Smartphone. Am heutigen Dienstag könnte Google ein großes Pixel Tablet-Update sowie zusätzliche Hardware in Form einer Tastatur und eines Eingabestifts vorstellen, was euch weitere Aufrüstmöglichkeiten gibt.

In den USA bietet man sogar eine Aktion an, bei der es ein Pixel Tablet im Eintausch gegen ein iPad vollkommen gratis gibt – selbst bei einem Gerät mit mehr als sechs Jahren auf dem Buckel. Hierzulande ist diese leider (noch?) nicht gültig, aber wer mehr Informationen dazu möchte, findet sie in diesem Artikel.

