Android: Google Telefon integriert lästige Sound-Emojis – schmeißt man die Seriosität über Bord? (Meinung)

Das Team von Google Telefon hat die Android-App in den letzten Jahren umfangreich ausgebaut und dabei immer wieder neue Funktionen ausgerollt, mit denen man alle Aktivitäten rund um die Telefonie erleichtern oder verbessern will. Doch mit dem jüngsten Update ist man vielleicht in die falsche Richtung abgedriftet und nimmt der gesamten Telefonie durch furzende und lachende Emojis jegliche Seriosität.



Die Telefonie ist die absolute Grundfunktion eines Smartphones und steckt bekanntlich schon im Namen des Geräts. Ein Kunstwort aus smarten Features und Telefonie. Beides hat das Team von Google Telefon in den letzten Jahren stets beherzigt und immer wieder neue Funktionen ausgerollt. Von der automatischen Anrufannahme, den Assistant-Anrufen, die Integration einer Rückwärtssuche bis hin zu Aufzeichnungen war vieles dabei. Mit allem hatte man stets versucht, die eigentlich sehr langweilige Telefonie moderner zu gestalten.

Vor wenigen Tagen hat man dann den Rollout von Audio Emojis angekündigt und damit eine völlig andere Richtung eingeschlagen. Offenbar haben die Entwickler neidisch auf andere Teams geblickt, bei denen sich Emojis zunehmend verbreiten – zuletzt vor allem in der Spaß-App Google Messages. Und weil sich Emojis mit einer Audio-App nicht vertragen, hat man eben die Audio Emojis geschaffen. Klingt merkwürdig und ist es auch.

Nutzer haben die Möglichkeit, einen von sechs Emojis während eines aktiven Telefonats auszuwählen und dessen zugeordneten Sound direkt über das Telefonat zu legen. Das bedeutet, dass ein Soundeffekt ausgespielt wird, der sowohl beim Nutzer selbst als auch dessen Gesprächspartner zu hören ist. Die Funktion lässt sich deaktivieren, aber eben nur auf der eigenen Seite. Wenn der Gesprächspartner Soundeffekte einspielt, kann man sich nicht davor schützen.









Meint Google das wirklich ernst?

Jetzt kann man über die Sinnhaftigkeit dieser Audio Emojis sicherlich diskutieren. Klar kann das einmalig recht witzig sein, wenn plötzlich ein Lachen, ein Badumm Tss oder ein Furzen eingespielt wird und vielleicht auch für einen kurzen Lacher sorgen. Aber dann ist auch wieder gut. Mit einer externen App könnte man kurz Spaß haben und sie dann wieder deinstallieren. Aber das Ganze so prominent in die Telefon-Oberfläche zu integrieren und die Nutzer fast schon dazu nötigen, die Emojis zu tippen, hat mit der bisherigen Seriosität der Telefon-App überhaupt nichts mehr zu tun.

Aber nicht nur die Auswahl der Emojis und die mangelnde Ernsthaftigkeit kann man kritisieren, sondern auch das Gesamtkonzept. Denn das Absenden erfordert es, dass man in die Telefon-Oberfläche wechselt und dort das Emoji auswählt. Doch gerade bei sowas spielt Timing eine große Rolle und wenn die Reaktion bei der Live-Kommunikation erst 10-15 Sekunden später erfolgt, ist der Gesprächspartner vielleicht schon längst beim nächsten Thema angelangt.

Vielleicht bin ich einfach zu alt für diesen „Blödsinn“, aber dann ist es der größte Teil der Nutzerschaft auch und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen auf solch ein Feature wirklich gewartet haben…