Android: Google Telefon erhält neue Rückwärtssuche für Telefonnummern – Recherche in der Websuche (Teardown)

Erst vor wenigen Wochen wurde die Telefonbuch-Funktion von Google Telefon eingestellt und jetzt scheint man an einer umgekehrten Funktion zu arbeiten, die sich bei ersten Nutzern zeigt. Das neue Feature wurde im Anrufprotokoll entdeckt und soll den Nutzern die Möglichkeit geben, nach einer unbekannten Telefonnummer zu suchen und somit mehr Informationen über die Identität des Anrufers zu erhalten.



Man kennt das: Eine unbekannte Nummer ruft an und man überlegt, ob man rangehen soll oder eher nicht – oftmals ist Zweites die bessere Variante. Vielleicht habt ihr aber auch einen Anruf in Abwesenheit und überlegt, ob ihr zurückrufen solltet oder es auch in diesem Fall erst einmal dabei belassen solltet. Die Android-App von Google Telefon soll euch schon bald bei der Entscheidungsfindung unterstützen können, denn bei ersten Nutzern zeigt sich eine neue „Lookup“-Funktion.

Ein Tap auf den Button führt direkt in die Google Websuche mit einer Suchanfrage zur eingegebenen Telefonnummer. Es kürzt also nur das ab, was die meisten Nutzer bei der Recherche ohnehin tun würden. Oftmals ist es so, dass ihr entweder direkt das Unternehmen dahinter findet oder auf einer der zahlreichen Webseiten landet, auf denen betrügerische / lästige oder sonstige unerwünschte Telefonnummern gesammelt werden. Ich bin auf solchen Seiten fast schon Stammgast und je nach Nummer gibt es ganz unterschiedliche Webseiten, sodass sich kaum eine wirklich empfehlen lässt.

Meine Prognose: Auch Google wird schon bald einen solchen Service mit der Telefonnummer-Bewertung starten und lotst die Nutzer daher erst einmal in die Websuche. Aber bisher ist nichts in diese Richtung bekannt.

» Google One VPN: Achtung! Die Desktop-App ändert die DNS-Server ungefragt und dauerhaft auf Google-DNS

Letzte Aktualisierung am 28.03.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!