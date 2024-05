Künstliche Intelligenz: Microsoft hatte Sorge vor einer Google-Dominanz – Google war Jahre voraus (Leak)

Die Künstliche Intelligenz spielt für die großen Tech-Unternehmen mittlerweile eine zentrale Rolle und es zeichnet sich ab, dass zumindest in der ersten Welle der generativen Technologien wieder die üblichen Verdächtigen ganz vorn mitspielen. Wie jetzt bekannt wurde, soll Microsoft seine großen Anstrengungen hauptsächlich deswegen unternommen haben, weil man Sorge vor einer Google-Dominanz im KI-Bereich hatte.



Google galt in puncto Künstlicher Intelligenz über viele Jahre als das führende Unternehmen, das mit zahlreichen Projekten und Experimenten gezeigt hat, wohin die Reise gehen kann. Doch irgendwie hat man den Zeitpunkt verpasst, das Ganze in wichtige Produkte zu integrieren und breit auf den Markt zu bringen – das hat man bekanntlich mit einem großen Kraftakt seit dem vergangenen Jahr nachgeholt. Gefühlt wurde man vor allem von Microsoft überholt, dessen große Investitionen in OpenAI sich langsam auszahlen.

Wie jetzt bekannt wurde, geht die Investition in OpenAI, die Entwicklung des Copilot bzw. dessen Vorgänger und der Fokus des Unternehmens auf KI auch auf die damaligen Google-Projekte zurück. Ein hochrangiger Microsoft-Mitarbeiter wandte sich damals per E-Mail an Microsoft-CEO Satya Nadella sowie Microsoft-Gründer Bill Gates und warnte sie vor einer Google-Dominanz in diesem Bereich. Google sei mehrere Jahre voraus und Microsoft könne dies aus eigener Kraft nicht aufholen. Daher sollte man sich Expertise einkaufen.

Es folgte das damals noch nicht ganz so sehr beachtete Investment in OpenAI, das bis heute sukzessive ausgebaut wird und Microsoft umfangreichen Zugriff auf KI-Technologien gibt. Gefühlt hat Microsoft Google im KI-Bereich überholt, aber das kann sich schnell wieder ändern, denn auch Google hat erneut eine Workspace-Welle gestartet. Und schlussendlich wird es darum gehen, ob die Nutzer all diese Funktionen auch wirklich benötigen und benutzen.

Eine ganz ähnliche Geschichte gibt es übrigens auch rund um die Android-Smartphones. Ende 2022 wurde bekannt, dass Google das Betriebssystem Android und dessen großes Ökosystem auch deswegen geschaffen hat, weil man eine Microsoft-Dominanz auf Smartphones fürchtete.

[The Verge]