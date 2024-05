Mein Gerät finden: Google bringt alle Android-Nutzer ungefragt in das neue Gerätenetzwerk – Rollout beginnt

Google hat vor wenigen Wochen den Startschuss für das Mein Gerät finden-Netzwerk gegeben, das sich derzeit noch im langsamen Rollout befindet und wohl erst im Laufe dieses Monats weiter hochgefahren wird. Jetzt bereitet man den nächsten Schritt vor, denn die ersten Nutzer werden per E-Mail darüber informiert, dass sie in Kürze standardmäßig ein Teil des Netzwerks werden. Wer das nicht möchte, muss aktiv werden.



Wir haben euch erst kürzlich alle Infos zu Mein Gerät finden zusammengetragen, sodass ihr euch schnell einlesen könnt. Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass das Netzwerk Opt-out sein wird, sodass ALLE Android-Nutzer standardmäßig ein Teil des Netzwerks werden und dies bei Nichtgefallen manuell ablehnen müssen. Jetzt werden erste Nutzer in den USA und Kanada per E-Mail über diesen Umstand informiert und darauf hingewiesen, dass sie in wenigen Tagen Teil des Netzwerks sein werden.

In den Einstellungen lässt sich in vier Stufen festlegen, wie man am Netzwerk teilnehmen möchte. Entweder vollständig, gar nicht, nur in hochfrequentierten Bereichen oder nur passiv ohne Internetanbindung. Die Einstellungen lassen sich jederzeit ändern, doch weil Google erst einmal alle Nutzer in das Netzwerk hereinpackt, dürfte die absolute Masse der Nutzer bzw. Geräte wohl in diesem bleiben. Und damit steht dem weltumspannenden Netzwerk kaum noch etwas im Wege.

Bisher gibt es keine konkreten Informationen zum Start in Europa, doch das dürfte man wohl spätestens in knapp zwei Wochen zur Google I/O nachholen und wahrscheinlich auch schon den Startknopf drücken. Wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden.

