Android: Google hat ‚Mein Gerät finden‘ gestartet – alle neuen Infos zum globalen Gerätenetzwerk (Übersicht)

Google hat am Montag recht überraschend das Netzwerk Mein Gerät finden gestartet und will diesen Neustart im Laufe der nächsten Wochen auf nahezu alle Android-Smartphones bringen. Man kann den lang erwarteten Neustart durchaus als Soft-Release bezeichnen, denn das Netzwerk wird langsam hochgefahren und erst in einigen Wochen im vollen Umfang bereit stehen. Hier findet ihr alle wichtigen Infos der letzten Tage.



Gut ein Jahr nach der ersten Ankündigung konnte Google am Montag den Startschuss für das Netzwerk Mein Gerät finden geben, das auf der seit vielen Jahren bestehenden Plattform aufbaut und dieser völlig neue Möglichkeiten spendiert. Zuerst wird der Zugang für US-Nutzer und Nutzer in Kanada geöffnet, während Nutzer im Rest der Welt noch einige Tage oder Wochen warten müssen. Mutmaßlich wird es wohl nicht länger als bis Mitte Mai dauern, denn dann wird man die zweite Stufe zünden.

Zuerst wird ‚Mein Gerät finden‘ nur auf Android-Smartphones und Android-Tablets unterstützt. Die Unterstützung für Bluetooth-Tracker zahlreicher Hersteller, smarter Kopfhörer oder auch Wear OS-Smartwatches soll in Kürze folgen. Für Smartwatches gibt es zwar noch keine konkrete Ankündigung, aber dafür für die Kopfhörer und Bluetooth-Tracker. Ob es passend dazu die erwarteten Bluetooth-Tracker Pixel Tag geben wird, ist nach wie vor nicht bekannt.

Google hat sich nach dem Release zu einigen wichtigen Details geäußert, hat aber noch einige Fragen offengelassen, die vielleicht erst Mitte Mai anlässlich der Google I/O geklärt werden. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht der wichtigsten Informationen der letzten Tage, die rund um das Gerätenetzwerk zu finden waren.









Rollout-Fahrplan

Zum Neustart des Netzwerks, das erst einmal im kleinem Rahmen angekündigt wurde, hat man einen Fahrplan veröffentlicht, wie es mit der Veröffentlichung weitergehen wird. Hier findet ihr alle Infos.

Einsatz im Smart Home

Das Netzwerk findet nicht nur weiter entfernte Geräte per Tracking auf der Karte, sondern kann euch auch im Smart Home behilflich sein. Denn durch eine Zusatzfunktion könnt ihr einen Tracker in unmittelbarer Umgebung auf den Zentimeter genau aufspüren. Ein Video zeigt, wie das Ganze funktioniert.

Sicherheit und Datenschutz

Gerade bei einem Tracking-Netzwerk ist eine gewisse Form der Anonymität nicht ganz so leicht herzustellen, aber Google hat dennoch eine ganze Reihe von Sicherheitsmaßnahmen integriert, um diese sicherzustellen.

