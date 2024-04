Wear OS: Watch Face bringt klassisches MacOS-Design auf Smartwatches – ein Hingucker am Handgelenk

Googles Smartwatch-Betriebssystem Wear OS ermöglicht es allen Nutzern, die Darstellung auf der Smartwatch umfangreich anzupassen und mit den Watch Faces gar vollständig auszutauschen. Heute stellen wir euch ein Ziffernblatt vor, das gewissermaßen von der anderen Seite stammt und ein außergewöhnliches Design auf die Smartwatches bringt: Nämlich die MacOS-Oberfläche mit etwas überladener Darstellung.



Im Google Play Store gibt es sehr viele Ziffernblätter für Wear OS, wobei sich die meisten kaum von den Standarddarstellungen unterscheiden oder eher als Anpassungen bekannter Watch Faces zu betrachten sind. Und dann gibt es noch die Hingucker am Handgelenk, die wir euch hier im Blog in unregelmäßigen Abständen vorstellen und sich durch Besonderheiten, durchdachte Designs oder spezielle Funktionen hervorheben. Das heutige Beispiel passt wieder sehr gut dazu.

Mit dem Watch Face „Digital MOS“ bringt man eine Oberfläche auf die Smartwatches, deren Vorbild zwar eindeutig zu erkennen ist, das aber aus vermutlich guten Gründen nicht namentlich erwähnt wird: Nämlich das Design von MacOS. Das Watch Face zeigt drei Overlays über einem Wallpaper inklusive der obigen Aktionsleiste sowie der Taskleiste am unteren Rand. Die letzten beiden sind zwar funktionslos, runden das Gesamtbild aber schön ab und sorgen dafür, dass es deutlich als Mac-Oberfläche zu erkennen ist.

Die wichtigen Informationen werden in den jeweils passenden Overlays gezeigt: Die Uhrzeit in einem Uhr-Overlay inklusive Datum. Bevorstehende Termine aus dem Kalender in einer Kalenderdarstellung und weitere Informationen in einer Art Systemdialog. Dort findet ihr den Akkustand, den Schrittzähler sowie Informationen zum Herzschlag / Puls. Alles jeweils begleitet durch interaktive Diagramme. Rundherum gibt es noch Icons, mit denen ihr etwa zum Medienplayer wechseln könnt.









Auch dieses Watch Face ist anpassbar und ermöglicht es euch unter anderem, das Hintergrundbild auf dem virtuellen Desktop zu ändern. Das ist zwar durch die drei Overlays kaum zu sehen, ändert aber dennoch sehr viel an der Gesamtdarstellung. Ansonsten seid ihr ziemlich an die Vorgaben gebunden und könnt nicht ganz so viel ändern, ähnlich wie man das auch vom großen Vorbild kennt, das von vielen Nutzern in der Standarddarstellung verwendet wird.

Das Ziffernblatt stammt aus der etablierten Schmiede der Messa Watch Faces, die einige erfolgreiche Watch Faces im Portfolio haben. Im Google Play Store schlägt es mit einem Preis von 1,79 Euro zu Buche – so günstig könnt ihr eine Mac-Oberfläche sonst nicht erhalten 😉 Das Ziffernblatt ist aber auch immer wieder Teil von Aktionen und wird temporär vollkommen kostenlos angeboten. Schaut dazu einfach regelmäßig in unsere Auflistung der kostenlosen Apps.