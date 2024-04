Mein Gerät finden: Google startet das Gerätenetzwerk für erste Nutzer – Rollout beginnt ab heute (Screenshots)

Knapp ein Jahr nach der ersten Ankündigung ist es jetzt endlich soweit: Google hat vor wenigen Minuten den offiziellen Startschuss für das globale Gerätenetzwerk Mein Gerät finden gegeben, das lange Zeit verzögert wurde und nun in einem schrittweisen Rollout verteilt wird. Zuerst dürfen sich Android-Nutzer aus den USA und Kanada freuen, viele weitere Geräteklassen und Regionen folgen in den nächsten Wochen.



In den letzten Tagen hatte sich der baldige Start von ‚Mein Gerät finden‘ bereits abgezeichnet und es ist tatsächlich der heutige Montag geworden: Google hat vor wenigen Tagen den Start des Netzwerks angekündigt, das man eigentlich schon im Spätsommer 2023 für alle Nutzer freischalten wollte und aufgrund einer sehr langsamen Sicherheitsumsetzung von Apple für einen langen Zeitraum verzögern musste. Aber damit ist es jetzt vorbei, denn der Startschuss ist gefallen und der Rollout hat begonnen.

Ab heute beginnt der weltweite Rollout, der allerdings vorerst in den USA und Kanada für alle Smartphone- und Tablet-Nutzer beginnt. Die beiden Aussagen des weltweiten Rollouts und der Länder-Einschränkungen passen nicht ganz zusammen, sodass die globale Freischaltung für weitere Länder und Kontinente sicherlich nur eine Frage von wenigen Tagen sein wird. Aber auch die Einschränkung auf Smartphones und Tablets gilt nur für wenigen Wochen, denn im Mai will man stark nachlegen.

Ab Mai, also rund um die Entwicklerkonferenz Google I/O sowie zum Rollout der Sicherheitsfunktionen in Apple iOS will man die Unterstützung für Bluetooth-Tracker zahlreicher Marken freischalten. Gleiches gilt für smarte Kopfhörer und andere kompatible Geräte. Über eine Unterstützung für Wear OS ist bisher noch nichts bekannt, aber man kann wohl davon ausgehen, dass auch Smartwatches sehr bald Teil des Netzwerks sein werden.









In den nächsten Tagen wird es sicherlich viele weitere Informationen zum neuen Netzwerk geben, das in Zukunft noch eine große Bedeutung haben kann. Denn potenziell ist es das weltweit größte Gerätenetzwerk in diesem Bereich, das auch Offline-Geräte und ausgeschaltete Geräte finden soll. Voraussetzung dafür ist eine entsprechende Hardware-Unterstützung sowie eine anderweitige Verbindung zum Netzwerk – etwa via Bluetooth.

Die Funktionsweise von ‚Mein Gerät finden‘ ist leicht erklärt: Das gesamte Android-Ökosystem mit allen Geräten (ab Android 9.x) kann untereinander kommunizieren und somit ein mehr oder weniger weltumspannendes Netzwerk bilden. Wird ein Gerät gesucht, das ausgeschaltet ist oder keine Online-Anbindung hat, können Geräte in der Nähe als Brücke fungieren. Standardmäßig ist die Teilnahme am Netzwerk für alle Nutzer aktiviert und wer das nicht möchte, kann es abschalten.

