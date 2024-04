Mein Gerät finden: Google startet das Gerätenetzwerk für erste Nutzer – findet Offline-Geräte (Screenshots)

Jetzt könnte es auf einmal ganz schnell gehen: Seit bald einem Jahr hält Google den Start des globalen Gerätenetzwerks Mein Gerät finden zurück, um einen Sicherheitsmechanismus in Apples iOS abzuwarten. Nachdem wir gestern darüber berichten konnte, dass Apple diese Funktion nun endlich implementiert hat, tut sich auch bei Android etwas: Für erste Nutzer scheint der Startschuss gefallen zu sein, wenn auch noch nicht in aktiver Form.



Der Neustart von Mein Gerät finden lässt seit Monaten auf sich warten, aber so langsam scheinen wir das Ende der Wartezeit zu erreichen. Denn nachdem erst gestern der von Google als Voraussetzung zum Start genannte Tracking-Schutz in iOS in der aktuellen Beta aufgetaucht ist, macht auch Google den nächsten Schritt für Beta-Nutzer. Erste Nutzer sehen jetzt neue Einstellungsmöglichkeiten für das Gerätenetzwerk.

Nutzer der Google Play Services Beta können in der aktuellen Version v24.12.14 festlegen, ob ihr Smartphone auch ohne aktive Internetverbindung gefunden werden soll. Das ist eine der Kernfunktionen des neuen Netzwerks gegenüber dem bestehenden System. Standardmäßig ist das in der Beta wohl aktiviert, was in der finalen Version vielleicht anders ist. Bisher bleibt es allerdings nur bei der Einstellungsmöglichkeit, denn eine Nutzung der vollständigen App ist noch nicht möglich.

Dennoch ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass das Netzwerk nun langsam im Hintergrund hochgefahren wird und es im Mai den großen Startschuss geben könnte. Mehr dazu in diesem Artikel.

» Mein Gerät finden: Googles globales Gerätenetzwerk kann endlich starten; Apple integriert Schutz in iOS 17.5

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 12.03.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!