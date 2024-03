Mein Gerät finden: Android 15 findet Pixel-Smartphones auch dann, wenn sie ausgeschaltet sind (Bluetooth)

Viele Nutzer warten seit Monaten darauf, dass Google das Mein Gerät finden-Netzwerk startet, das aber nach wie vor auf unbestimmte Zeit zurückgehalten wird. Jetzt gibt es zumindest neue Hinweise darauf, dass die Entwicklung hinter den Kulissen weitergeht, denn eine Änderung bei Android 15 macht hellhörig: Das Betriebssystem wird es unterstützen, Smartphones auch im ausgeschalteten Zustand per Bluetooth aufzuspüren.



Wir hatten erst vor wenigen Tagen über den zurückgehaltenen Start von ‚Mein Gerät finden‘ berichtet, dessen Rollout nach wie vor in der Schwebe ist. Dazu gibt es zwei keine neuen Informationen, aber dafür wurde der nächste Entwicklungsschritt hinter den Kulissen entdeckt: Schon seit langer Zeit ist bekannt, dass das Netzwerk in der Theorie auch Geräte finden soll, die ausgeschaltet sind. Möglich macht das die Bluetooth-Anbindung über die Infrastruktur des Netzwerks.

Nutzer können in den Android 15-Einstellungen laut eines aktuellen Teardowns festlegen, dass das Smartphone auch im ausgeschalteten Zustand aufgespürt werden kann. Standardmäßig ist das nach aktuellem Stand deaktiviert, das muss aber nicht so bleiben. Möglich wird dies durch spezialisierte Hardware, die dazu in der Lage ist, den Bluetooth-Chip und die notwendige Logik auch im ausgeschalteten Zustand mit Energie zu versorgen. Andere Netzwerk-Teilnehmer in der Nähe können Kontakt mit dem Gerät aufnehmen und fungieren als Brücke zu den Netzwerk-Servern, um das ausgeschaltete Gerät zu finden.

Starten könnte das Ganze mit Android 15 auf den Pixel 9-Smartphones. Aber auch in den Pixel 8-Smartphones soll bereits die notwendige Technologie verbaut sein, um dies zu ermöglichen.

