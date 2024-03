Google Maps & Wear OS: Navigationsanweisungen für den ÖPNV jetzt auf dem Smartwatch-Display (Video)

Google hat vor einigen Wochen im Rahmen eines Pixel Feature Drop eine verbesserte Google Maps Navigation für die Pixel Watch angekündigt und jetzt wird diese auch für alle anderen Nutzer von Wear OS ausgerollt. Die Navigationsanweisungen für den ÖPNV sind während der aktiven Nutzung nach dem Update auch auf der Smartwatch sichtbar.



Mit den Wegbeschreibungen zu öffentlichen Verkehrsmitteln auf Google Maps für Wear OS kann das Smartphone jetzt in der Tasche bleiben. Denn ihr könnt mit nur einem Blick auf der Smartwatch die wichtigsten Navigationsanweisungen zum ÖPNV abrufen. Ihr seht Abfahrtszeiten und Umstiege für Busse, Züge, Fähren und alle anderen verfügbaren Verkehrsmittel. Außerdem gibt es eine kompassgesteuerte Navigation zum Haltepunkt oder nächsten Bahnhof.

Wer es also mal wieder etwas eiliger hat, um zum nächsten Verkehrsmittel zu gelangen, muss dafür nicht unbedingt das Smartphone in die Hand nehmen, sondern kann sich direkt auf der Smartwatch informieren lassen. Rein technisch ist das keine große Sache, aber in puncto Komfort erinnert das ein wenig an Googles damaliges Smart Glasses-Versprechen, bei dem man solche Funktionen schon vor über zehn Jahren gezeigt hat.









Auf obigen Screenshots könnt ihr die neue Funktion im Einsatz sehen, die ab sofort für alle unterstützen Wear OS-Smartwatches ausgerollt wird. Das Update erfolgt serverseitig über die Google Maps-App und benötigt daher keine weitere Aktualisierung.

