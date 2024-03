Wear OS: Samsung könnte auf quadratische Displays umsteigen – Galaxy Watch ohne rundes Display? (Leak)

Der Markt der Wear OS Smartwatches wird seit einiger Zeit gefühlt hauptsächlich von Google und Samsung bearbeitet und auch vorangetrieben. Spätestens seit dem letzten Neustart galten die runden Displays als in Stein gemeißelt, doch offenbar hat man jetzt auch bei Samsung dessen Nachteile erkannt: Laut Gerüchten soll sich eine Smartwatch mit quadratischem Display in Entwicklung befinden.



Der letzte Wear OS-Neustart hat neben dem Comeback der Samsung Galaxy Watches auch die Pixel Watch hervorgebracht, die beide über kreisrunde Displays verfügen und sich damit deutlich vom Marktführer Apple Watch abheben. Doch die runden Displays haben einige Nachteile und jetzt scheint es so zu sein, dass man das auch bei Samsung realisiert hat. Denn laut eines Berichts soll Samsung intern sehr von einer neuen Displayform überzeugt sein und bereits erste Konzepte ausarbeiten.

Das Projekt dürfte noch in einer sehr frühen Phase sein und möglicherweise nicht vor der übernächsten Generation im Jahr 2026 auf den Markt kommen – wenn überhaupt. Daher wissen wir noch nicht, ob es sich tatsächlich um ein quadratisches Display handeln soll oder um eine rechteckige Variante. In beiden Fällen ziemlich sicher mit abgerundeten Ecken. Eine quadratische Variante würde immerhin im Verhältnis eher den aktuellen Wear OS-Smartwatches entsprechen, während eine rechteckige Variante dann doch unweigerlich an die Apple Watch erinnern könnte.

Das Betriebssystem Wear OS ist technisch dazu in der Lage, auf einem nicht-runden Display verwendet zu werden, auch wenn die allermeisten Oberflächen auf runde Displays optimiert sind. Ob Samsung einen vollständigen Wechsel in Betracht zieht oder beide Varianten anbieten möchte (wobei ich eher auf erste Variante tippe), ist nicht bekannt. Spannend wird es sein, ob Google mitzieht und auch die Pixel Watch eine neue Displayform erhält.

