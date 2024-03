Android: Apple bremst das globale Gerätenetzwerk – sollte Google ‚Mein Gerät finden‘ einfach starten?

Google hat vor bald einem Jahr den Start des Mein Gerät finden-Netzwerks angekündigt, das vom Start weg eines der größten Gerätenetzwerke überhaupt sein wird. Doch der anvisierte Starttermin ist seit vielen Monaten verstrichen und von Google ist nichts mehr in puncto dieses Produkts zu hören. Die Schuld liegt bei Apple, aber wie lange will Google diesen Umstand eigentlich noch hinnehmen?



Google arbeitet seit vielen Jahren am Mein Gerät finden-Netzwerk, das eigentlich schon im vergangenen Jahr einen umfangreichen Neustart erhalten sollte. Man will nicht nur Smartphones, sondern auch viele weitere verbundene Geräte aufspüren – selbst wenn sie ausgeschaltet sind. Es soll ein großes globales Netzwerk geschaffen werden, das auf vielen Gerätetypen basiert und unter anderem auch spezielle Tracker einbinden soll. All das steht seit dem vergangenen Jahr in den Startlöchern und altert vor sich hin.

Denn Google hat damals angekündigt, das Projekt erst starten zu wollen, wenn Apple einen entsprechenden Schutz vor dem unerwünschten Tracking der iPhone-Nutzer in iOS integriert. Das war sicherlich eine ehrenwerte Ankündigung, doch man hat sich damit vom de-facto-Konkurrenten abhängig gemacht, der diese Verzögerung offenbar genüsslich auskostet. Denn man war zuversichtlich, dass Apple dies bis zum Sommer umsetzt. Und zwar 2023. Dann war es Ende Sommer, dann Herbst, dann Ende des Jahres und mittlerweile stehen wir bei Mitte März des Folgejahres, ohne dass etwas passiert wäre.

Manche Beobachter spekulieren, dass Apple wiederum den gemeinsam mit Google geschaffenen Standard erst implementieren will, wenn dieser tatsächlich offiziell standardisiert ist. Die entsprechenden Schritte sind zwar schon im Dezember in Gang gebracht worden, doch bis zur offiziellen Standardisierung wird es wohl noch bis Juli 2025 dauern. Und auch dann ist nicht klar, ob Apple ab diesem Punkt erst mit der Implementierung beginnen würde. Mehr Infos dazu findet ihr Hier bei AP.









Wie lange will Google noch auf Apple warten?

Google hat den Schutz vor unerwünschtem Tracking längst in Android integriert – das war keine Raketenwissenschaft. Die eigenen Nutzer sind also längst geschützt und man muss sich fragen, warum sich Google so sehr von Apple vor den Karren spannen lässt. Denn es geht „nur“ um die iPhone-Nutzer, für die letztendlich Apple verantwortlich ist. Wenn Apple die eigenen Nutzer aufgrund interner Sturheiten nicht schützen will, dann sollte das nicht Googles Problem sein. Man hat es aber dazu gemacht.

Die seit bald einem Jahr fix-fertige Plattform staubt mittlerweile ein, die Plattform droht in der schnelllebigen IT-Welt zu veralten, bevor sie gestartet ist. Die von den wichtigen Partnern entwickelten Schnittstellen werden nicht genutzt, die mutmaßlich bereits produzierte Tracker-Hardware setzt in einer Lagerhalle Staub an und die wichtigen Partner werden sicherlich nicht ganz glücklich sein, wie das gesamte Projekt abläuft bzw. nicht abläuft.

Wenn Google ernsthaft große Pläne hat, hätte man längst den Startknopf drücken müssen. Doch wer Googles Produktzyklen kennt, der kann sich ausmalen, dass das Projekt intern vielleicht gar nicht mehr relevant ist. Die große Preisfrage ist daher, ob es überhaupt noch startet, in welchem Umfang es starten könnte und wie es anschließend mit der Weiterentwicklung aussieht. Vom lange erwarteten und über Jahre vorbereiteten Must Have-Produkt zum möglichen Dead-on-arrival. Wir dürfen gespannt sein, was daraus wird…

