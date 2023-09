Mein Gerät finden: Smartphones als verloren markieren, ausgeschaltete Geräte finden und die Teilnahmestufen

Google wird dem Mein Gerät finden-Netzwerk schon bald den großen Neustart spendieren, der bereits mehrfach angekündigt und schlussendlich auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Doch auch diese unbestimmte Zeit geht zu Ende und die Weiterentwicklung schreitet voran, sodass man demnächst mit einem größeren Funktionsumfang starten könnte. Jetzt gibt es neue Details zur Teilnahme, zum Aufspüren verlorener oder ausgeschalteter Geräte.



Der Start von ‚Mein Gerät finden‘ steht noch in den Sternen, doch immerhin wissen wir mittlerweile sehr genau, wie das Netzwerk funktionieren soll und welche Features es bietet. Alles was erst in den letzten Wochen entdeckt wurde, haben wir für euch an dieser Stelle zusammengefasst:

Geräte als verloren markieren

Mit ‚Mein Gerät finden‘ lassen sich alle verbundenen Geräte möglicherweise aufspüren, wenn aktiv nach diesen gesucht wird. Sollte ein Smartphone oder anderes mobiles Gerät nicht nur verlegt, sondern tatsächlich verloren, sein, könnt ihr in der App als „verloren“ markieren. Entsprechend wird das gesamte Netzwerk nach diesem Gerät Ausschau halten und sobald es aufgespürt wird, werdet ihr darüber benachrichtigt. Sicherlich eine Kernfunktion, die bis zum Start hoffentlich bereit ist.

» Smartphones lassen sich als verloren markieren

Netzwerk soll ausgeschaltete Geräte finden

Was machen Langfinger nach dem Smartphone-Diebstahl zuerst? Sie schalten das Gerät aus und entfernen die SIM-Karte. Doch beides ist für das Netzwerk kein Problem, denn Geräte lassen sich bekanntlich auch ohne Mobilfunkempfang aufspüren, wenn andere Geräte mit aktivem Bluetooth in der Nähe sind. Aber auch das Abschalten wird bei modernen Geräten nicht vor dem Aufspüren schützen, denn Google plant, dass der Bluetooth-Chip auch dann noch genügend Restenergie hat, um Kontakt aufzunehmen und sich beim Netzwerk zu melden.

Die vier Teilnahmestufen

Das Netzwerk steht und fällt mit den Nutzermassen, aber die Teilnahme ist natürlich nicht verpflichtend. Wer allerdings die Dienste in Anspruch nehmen möchte, muss selbst seinen Teil dazu beitragen. Es gibt vier Teilnahmestufen, aus denen alle Nutzer wählen können:

Aus: Das verlorene Gerät kann nicht gefunden werden

Das verlorene Gerät kann nicht gefunden werden Ohne Netzwerk: Ihr Gerät nimmt nicht am Netzwerk teil. Sie können Ihre Offline-Geräte weiterhin anhand der gespeicherten letzten Standorte lokalisieren, als sie online waren.

Ihr Gerät nimmt nicht am Netzwerk teil. Sie können Ihre Offline-Geräte weiterhin anhand der gespeicherten letzten Standorte lokalisieren, als sie online waren. Mit Netzwerk nur in stark frequentierten Bereichen: Lokalisieren Sie mithilfe gespeicherter aktueller Standorte oder des Netzwerks Bereiche wie Flughäfen oder stark befahrene Fußwege. Um das Auffinden eines verlorenen Gegenstands zu erleichtern, werden die Standortinformationen Ihres Geräts nur dann verwendet, wenn andere im Netzwerk den Gegenstand ebenfalls erkennen.

Lokalisieren Sie mithilfe gespeicherter aktueller Standorte oder des Netzwerks Bereiche wie Flughäfen oder stark befahrene Fußwege. Mit Netzwerk in allen Bereichen: Lokalisieren Sie mithilfe gespeicherter aktueller Standorte oder des Netzwerks auch in Gebieten mit geringem Verkehrsaufkommen. Um das Auffinden eines verlorenen Gegenstands zu erleichtern, können die Standortinformationen nur Ihres Geräts verwendet werden, wenn es das einzige Gerät im Netzwerk ist, das den Gegenstand erkennt.

» Alle Details zu den vier Teilnahmestufen

