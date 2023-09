Android: Mein Gerät finden wird auch ausgeschaltete Smartphones und Geräte mit leerem Akku finden (Leak)

Google arbeitet seit langer Zeit am großen Neustart des Mein Gerät finden-Netzwerk, der sich allerdings auf unbestimmte Zeit verschiebt. Daher gibt es nach wie vor Spekulationen über den Funktionsumfang und wie sich jetzt erneut zeigt, wird Google wohl ein Novum einführen, das auch neue Hardware benötigt: Das Aufspüren von Geräten, die ausgeschaltet sind oder einen leeren Akku haben.



Mit dem ‚Mein Gerät finden‘-Netzwerk will Google ein globales Gerätenetzwerk aufbauen, mit dem sich auch Geräte ohne aktiven Internetzugang aufspüren lassen sollen – das ist seit langer Zeit bekannt. Doch die Flexibilität geht offenbar noch weiter, denn das Netzwerk soll auch Gerät finden können, die ausgeschaltet sind oder einen leeren Akku haben. Das wäre die nächste technische Hürde, die man überwindet – allerdings diesmal nur mithilfe einer aktualisierten Hardware-Architektur.

Ein neuer String in den Google Play Services enthält die Beschreibung „Find My Device can also use the network to help locate this device when it’s powered off or out of battery“. Möglich wird das durch eine separate Energieversorgung des Bluetooth-Chips, der noch dazu über eine Schnittstelle verfügen muss, die von den Google Play Services programmierbar sein muss. Denkbar wäre auch, dass der Bluetooth-Chip am Rest-Akku saugen kann, der für das Gesamtgerät nicht mehr ausreicht. In jedem Fall erfordert dies eine veränderte Hardware-Architektur und es wird davon ausgegangen, dass Google diese mit den Pixel 8-Smartphones einführen und mittelfristig auch für andere Hersteller vorschreiben wird.

Wir dürfen gespannt sein, wann der Start des Netzwerks endlich angekündigt und dessen Rahmenbedingungen ausführlich beschrieben werden.

