Android: Verlorenes Smartphone finden – neuer Leak zeigt vier Stufen des ‚Mein Gerät finden‘-Netzwerks

Eigentlich wollte Google der Plattform Mein Gerät finden in diesen Wochen einen großen Neustart spendieren, doch daraus wird erst einmal nichts werden. Dennoch gehen die Vorbereitungen im Hintergrund weiter und so ist jetzt erstmals die App-Oberfläche mit den Einstellungen zum globalen Gerätenetzwerk durchgesickert. Es zeigt sich, dass die Nutzer ihre Teilnahme in vier verschiedenen Stufen regeln können.



Erst vor wenigen Tagen hat Google die Verschiebung des Gerätenetzwerks verkündet und dennoch ist parallel dazu eine neue App-Oberfläche aufgetaucht, über die die Nutzer in Zukunft die Einstellungen zur Teilnahme regeln können. Es stehen insgesamt vier Stufen zur Auswahl, wobei diese aufsteigend sortiert sind. In der ersten Stufe nimmt man nicht am Netzwerk teil, kann also weder selbst das eigene Gerät finden, noch hilft man beim Aufspüren anderer Geräte mit. In den weiteren drei Stufen hat man immerhin schon die Möglichkeit, das eigene Gerät zu finden, wenn es noch Online ist bzw. kann den letzten bekannten Standort abrufen.

Interessant wird es bei den letzten beiden Stufen, denn in diesen kommt die eigentliche Stärke der Plattform zum Einsatz, die das globale Gerätenetzwerk bildet. Das Smartphone kann auf unterschiedlichsten Wegen mit anderen Geräten in der Nähe kommunizieren, sodass der Abruf des Standorts auch ohne eigene Netzwerkverbindung möglich ist. Festgelegt werden kann das für ein globales Netzwerk oder in einer etwas abgeschwächteren Stufe nur für Plätze mit sehr vielen Geräten, wie etwa Bahnhöfe, Flughäfen, Einkaufszentren und ähnlichen Orten, wo die Menschen in Massen zusammenkommen.

Es ist zu erwarten, dass sich an diesen Einstellungen bis zum Release in ferner Zukunft nichts mehr ändern wird. Die Aktivierung zur Teilnahme hat übrigens noch nicht funktioniert, sodass man auch mit Teardowns und versteckten Schalter noch nicht teilnehmen kann.

» Android: Googles globales Gerätenetzwerk verschiebt sich auf unbestimmte Zeit – Schuld ist angeblich Apple

Letzte Aktualisierung am 16.07.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Google N_ws]