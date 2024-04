Google One: Viele Vorteile werden gestrichen – ist das Speicherplatz-Abo noch attraktiv genug? (Meinung)

Die Abo-Plattform Google One schwimmt auf der Erfolgswelle und soll nach dem Meilenstein von 100 Millionen zahlenden Nutzern weiter ausgebaut werden. Doch derzeit geht es in die andere Richtung, denn die bereits angekündigten großen Neuerungen sind nicht unbedingt zum Vorteil der Abonnenten. Es werden viele Vorteile gestrichen und das gesamte Angebot damit weniger attraktiv.



Google One ist vor mehreren Jahren aus dem Speicherplatz-Kauf von Google Drive/Fotos/GMail entstanden und hat diesen nach wie vor als Kernprodukt, um den das gesamte Angebot herum aufgebaut ist. Doch im Laufe der Jahre kamen immer mehr Vorteile dazu, die mehr oder weniger kostenfrei für mehr Attraktivität der einzelnen Tarife gesorgt haben. Kürzlich hat das Google One-Team allerdings angekündigt, viele Vorteile zu streichen bzw. für alle Nutzer zu öffnen, sodass der Speicherplatz wieder zum Hauptprodukt wird.

Vor einiger Zeit hatte ich hier im Blog alle Vorteile von Google One aufgelistet und schon bald, spätestens ab dem 15. Mai, muss diese Liste deutlich gekürzt werden. Denn es fallen mehr Vorteile weg, als man das bisher im großen Rahmen angekündigt hat: Das VPN wird eingestellt, der kostenlose Versand bei Google Fotos wird eingestellt, der Dark Web Report wird für alle Nutzer geöffnet und auch die Google Fotos KI-Funktionen werden für alle Nutzer geöffnet. Die letzten beiden bleiben zwar bestehen, sind aber auch ohne Bezahlung nutzbar und fallen somit als echte Google One-Vorteile weg. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel.

Was neben dem Speicherplatz bleibt, ist eher weniger aufregend: Rabatt im Google Store, vergünstige Hotelbuchungen und erweiterter Google-Support. Alles nett, aber sicherlich kein Grund, sich für ein Abo zu entscheiden. Ich denke, dass die Google Fotos KI-Funktionen schon ein enormes Zugpferd waren und auch das VPN gerne mitgenommen wurde. Daher darf man die Frage stellen, von welchem Schwung Google-CEO Sundar Pichai eigentlich sprach, den er mitnehmen möchte, um die Abo-Plattform weiter wachsen zu lassen.









Google One wird schlechter – aber auch günstiger?

Nachdem man so viele Vorteile streicht, könnte man doch auch den Preis senken – oder? Vermutlich nicht. Wie bereits erwähnt, kamen alle Vorteile im Laufe der Zeit ohne Aufpreis dazu. Das Google One-Abo ist seit dem Start niemals teurer geworden und hat selbst in der Phase der massiven Preissteigerungen die Gebühren stets stabil gehalten. Dabei hätte Google den Preis schon erhöhen können, hat das aber nicht getan. Gleicher Preis und wachsende Vorteile geht sich aber irgendwann nicht mehr aus.

Da Google One nun das Angebot verschlechtert, sollten wir auf weitere Preisstabilität hoffen können. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass der Hauptvorteil – nämlich der zusätzliche Speicherplatz – auch für Google günstiger wird. Die Speicherpreise sinken immer wieder (natürlich gibt es Ausreißer nach oben), sodass eine Preissteigerung beim aktuellen Angebot auch gar nicht zu rechtfertigen wäre. Vor allem dann nicht, wenn Vorteile entfernt werden.

Weil bei Google One ein Umbau anläuft, könnte es schon bald weitere große Veränderungen geben. Wir erinnern uns: Auch das temporäre Gemini-Paket läuft nur bis Juni, für das die Nutzer noch einmal zusätzlich zur Kasse gebeten werden. Ich erwarte daher eine ganz neue Google One-Struktur, bei der vielleicht nicht mehr nur der Speicherplatz im Mittelpunkt steht, sondern viel mehr die Leistung und vielleicht auch weitere Produkte. Allerdings wird es eine Google One und YouTube Premium-Fusion wohl nie geben.

