Google One: Die Abo-Plattform rüstet weiter auf – neue Vorteile, flexible Abos, Referal-Programm und mehr

Die Abo-Plattform Google One hat ohne großes Aufsehen auf die Marke von 100 Millionen zahlenden Nutzer hingearbeitet und scheint mit diesem Meilenstein auch wieder in den Fokus der Strategen des Unternehmens gerückt zu sein. Zuletzt wurden gleich mehrere große Schritte bekannt, mit denen man die Attraktivität der Plattform und damit auch des gesamten Google-Ökosystems stärken will. Hier findet ihr die jüngsten Entwicklungen im Überblick.



Google One ist der einzige Weg für Google-Nutzer, um sich mehr Speicherplatz für GMail, Drive und Fotos zu sichern sowie eine Reihe weiterer Vorteile vom Dark Web Report bis hin zum VPN-Netzwerk zu nutzen. Die Plattform hat also seit jeher große Relevanz, flog aber dennoch zuletzt ein wenig unter dem Radar, weil es kaum nennenswerte Änderungen oder Verbesserungen gegeben hat. Das hat sich mit Beginn des Jahres geändert, denn man hat die Marke von 100 Millionen Nutzern durchbrochen und Google-CEO Sundar Pichai höchstpersönlich sprach davon, dieses starke Momentum für weitere Fortschritte zu nutzen – und das tut man:

Google One integriert Fitbit und Nest

Mit der Integration von Fitbit Premium und Nest Aware, die in beiden Fällen vollkommen kostenlos erfolgen soll, macht Google One einen sehr großen Schritt. Denn die gebotenen Vorteile werden mal eben aus finanzieller Sicht mehr als verdoppelt. Allein das Fitbit Premium-Abo kostet so viel wie das notwendige große Google One-Abo und auch Nest Aware ist nicht viel günstiger zu haben.

Google One erhält Add-Ons

Ich hatte es hier im Blog bereits prognostiziert und mittlerweile ist es so gut wie bestätigt: Google One erhält eine neue Struktur, bei der sich einzelne Pakete und Vorteile separat freischalten lassen. Alles was bisher dazu bekannt ist, findet ihr im folgenden Artikel:

Google One erhält ein Referal-Programm

Wie kann man die Nutzerschaft dazu bringen, anderen Nutzern das Produkt zu empfehlen? Mit einem starken Referal-Angebot! Google One wird ein solches erhalten, in der Testphase allerdings nur stark eingeschränkt: Geworbene Nutzer erhalten für drei Monate 75 Prozent Rabatt und die Werber erhalten 25 Dollar pro neuem Nutzer. Begrenzt auf fünf Nutzer und derzeit wohl nur die USA.

Kundenbindung in Bestform

Google One ist eine Plattform, bei der die Kundenbindung ganz weit oben auf der Haben-Seite steht. Denn wer erst einmal ein Speicherplatz-Abo abgeschlossen hat und das Kontingent nutzt, kommt nur schwer davon los.

Google One dürfte durch die Neuerungen und die aktuelle Aufmerksamkeit sicherlich an Relevanz gewinnen. Dass man auch Gemini angebunden hat sowie Fitbit und Nest unter dieses Dach bringt, zeigt schon, dass bei „One“ endlich der Name zum Programm wird. Wir dürfen gespannt sein, was da in den kommenden Monaten noch folgen wird.

