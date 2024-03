Android: Navigation könnte sich deutlich verbessern – Google startet neue API für zuverlässige Orientierung

Aktuelle und verlässliche Standortdaten spielen auf dem Smartphone eine wichtige Rolle und jetzt hat Google eine neue API für Android angekündigt, mit der diese Werte noch genauer als bisher erfasst werden können. Die neue Schnittstelle soll aus der Kombination zahlreicher Sensoren und Signale die Orientierung des Geräts noch exakter als bisher bestimmen können.



In jedem Android-Smartphone befinden sich eine ganze Reihe von Sensoren, die sowohl den Standort als auch die Lage, die Beschleunigung und sonstige Werte erfassen. Diese Daten werden von Googles Android-Version schon seit vielen Jahren über die Play Services zusammengefasst, sodass die zahlreichen darauf zugreifenden Android-Apps nicht ständig die einzelnen Sensoren belasten oder die Daten selbst auswerten müssen. In puncto Orientierung, also grob gesagt die Himmelsrichtung, waren die Daten bisher wohl nicht 100 Prozent verlässlich.

Daher hat Google jetzt für die Orientierung die neue Fused Orientation Provider API angekündigt, die für alle Android-Smartphones ab Version 5 Lollipop zur Verfügung stehen soll. Aus der Zusammenführung mehrerer Daten soll die Zuverlässigkeit jetzt deutlich steigen und auch die folgenden Vorteile soll es bringen:

Synchronize sensors running on different clocks and delays;

Compensate for the hard iron offset (magnetometer bias);

Fuse accelerometer, gyroscope, and magnetometer measurements to determine the orientation of the device in the world;

Compensate for gyro drift (gyro bias) while moving;

Produce a realistic estimate of the compass heading accuracy.

