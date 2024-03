Google gibt Gas: Google Cloud und Formel E geben mehrjährige Kooperation abseits der Rennstrecke bekannt

Google ist seit einigen Jahren in der Formel 1 aktiv und verkündet nun einen großen Schritt bei einer verwandten Rennserie. Nach einem Testlauf im vergangenen Jahr haben Google und die Formel E nun eine mehrjährige Kooperation bekannt gegeben, die Google als wichtigen Technologiepartner platziert, der per KI und Datenanalyse viele Echtzeitdaten liefern und auch die Weiterentwicklung der Fahrzeuge unterstützen soll.



Google und die Formel E haben eine mehrjährige Partnerschaft angekündigt, die Google als festen Technologiepartner in diese Rennserie bringt und die Stärken der Cloud, Datenanalyse und KI ausspielen soll. Dabei geht es aber nicht um die Live-Analysen während eines Rennens – diese Position wird nach wie vor von Amazons AWS besetzt – sondern eher um einige Technologien abseits der Rennstrecke:

Im Rahmen der heute angekündigten mehrjährigen Kooperation werden die Formel E und Google Cloud drei Kernbereiche ausweiten:

Neue Technologien in der Sportentwicklung: Nutzung fortschrittlicher Datenanalytik und generativer KI durch Google Clouds Datenstreaming- und Verarbeitungstools im GENBETA-Programm.

Beschleunigung des Fanbasiswachstums: Einsatz der Google Cloud-Technologien zur Analyse von Datensätze über Fanverhalten, Vorlieben und Demografie, um maßgeschneiderte Marketingkampagnen zu erstellen.

Unterstützung der Nachhaltigkeitsziele der Formel E: Skalierung des Zugangs zum FIA Girls on Track-Programm der Formel E, das darauf abzielt, jungen Frauen Wege in den Motorsport zu eröffnen.

Meiner Meinung nach drängt Google recht deutlich in den Formel-Sport und würde wohl am liebsten den langjährigen Part von Amazons AWS übernehmen, das Live-Auswertungen mit Echtzeitdaten übernimmt und unter anderem während der TV-Übertragungen präsent ist. Gut möglich, dass es auch an dieser Stelle zukünftig einen Wechsel gibt.

