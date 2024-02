Formel 1: Google wirbt wieder sehr prominent am neuen McLaren – Chrome-Reifen und viele Logos (Galerie)

Google ist schon seit Anfang 2022 in der Formel 1 aktiv und wird auch 2024 wieder als wichtiger Sponsor von McLaren in die Saison starten – das hat der Rennstall schon vorab verraten und am Mittwoch bei der Präsentation des neuen Rennwagen bestätigt. Auch in diesem Jahr wird das Chrome-Logo sehr prominent am Wagen platziert – und das gleich neun Mal. Damit löst der Chrome-Browser zu Saisonbeginn wieder das Android-Logo ab, das zuletzt am Rennwagen zu finden war. Hier könnt ihr es euch im Detail ansehen.



Die Formel 1 ist ein hochtechnischer Sport, in dem Google sicherlich in mehreren Bereichen als nur dem Sponsoring aktiv werden würde, doch mit den Logos am McLaren hat man immerhin schon einen Fuß in der Tür. Einen Teil der Rechenpower stellt schon seit Jahren Amazon AWS, das in den TV-Übertragungen sehr häufig prominent gezeigt wird, und es dürfte für Google Cloud nicht ganz so leicht sein, dort hereinzugrätschen – anders als bei der gegen Amazon getrollten Sphere-Werbung in Las Vegas.

Wir haben euch schon 2022 und 2023 über das Google-Sponsoring am McLaren informiert und jetzt hat der britische Rennstall mit der Design-Präsentation für die Saison 2024 vorgelegt. Zwar wird das endgültige Fahrzeug erst im Februar präsentiert, aber die Werbepartner und Werbeflächen sind damit schon einmal zu sehen. Und wer sich die folgenden Bilder ansieht, der bemerkt sofort, dass Google bzw. Chrome nicht nur irgendein Sponsor von vielen ist, sondern sich die Logo-Platzierung als einer der Hauptsponsoren richtig was kosten lassen dürfte.

Zum Vergleich könnt ihr euch Hier das 2022er Fahrzeug und hier die Android-Lackierung ab Ende der Saison 2022 ansehen. Im vergangenen Jahr wurde das Design beibehalten und es waren immer wieder Chrome- sowie Android-Logos am Fahrzeug zu sehen. Der Wechsel fand hinter dem Cockpit bei der Motorabdeckung statt, während das Chrome-Logo stets an den Reifen präsent blieb.

















Ein genauer Blick zeigt, dass das Chrome-Logo mindestens neun Mal am Fahrzeug zu finden ist (!) und vielleicht auch noch an einigen weiteren Stellen sichtbar wird. Wir sehen das Chrome-Logo an den „Radkappen“ allen vier Reifen, einmal an der Spitze der Nase, dann links und rechts vom Cockpit sowie hinter dem Cockpit auf beiden Seiten der Motorabdeckung. Gut möglich, dass es auch im Innenraum, auf dem Halo, auf den Anzügen der Fahrer oder dessen Handschuhe noch in kleiner Form präsent ist.

Vor allem die Platzierung des Chrome-Logos in abgewandelter Form auf der Radabdeckung gefällt mir richtig gut und sorgt für einen großen Wiederkennungswert. Interessanterweise hat auch im dritten Jahr in Folge kein anderes Team diese Stelle als Werbefläche entdeckt. Das dürfte daran liegen, dass sich kaum ein Logo für diese drehende Position eignet, aber dennoch ist das eine Fläche, auf die im Reifensport Formel 1 regelmäßig geschaut wird.

Obige Fotos stammen aus der Design-Präsentation vom Januar. Fotos vom echten Rennwagen, der am Mittwoch vorgestellt wurde, findet ihr unter dem folgenden Link. Aus rechtlichen Gründen kann ich sie in diesem Artikel nicht einbinden.

» viele aktuelle Fotos des 2024er McLaren