The Sphere: Googles Nutzung der überdimensionalen Las Vegas-Kugel – Android, Chrome und Cloud (Galerie)

Googles Marketing ist seit einigen Jahren dafür bekannt, ein hohes Budget zu haben und sich die eine oder andere Aktion auch mal etwas mehr kosten zu lassen – das wurde zuletzt in Las Vegas sehr deutlich. Denn Google hat gleich drei Mal innerhalb kürzester Zeit die neue gigantische Kuppel „The Sphere“ als Werbefläche gebucht und dabei sowohl für Google Chrome, Google Cloud als auch Android geworben. Hier findet ihr die Bilder in der Übersicht.



Erst vor wenigen Monaten wurde The Sphere in Las Vegas eröffnet, das nicht nur eine sehr gute Konzerthalle sein soll, sondern vor allem durch seine Form sowie die Außengestaltung von sich reden macht. Denn die Kuppel ist bis auf einen kleinen Streifen am unteren Rand vollständig mit Displays (bestehend aus LED-Punkten) überzogen, die beliebig bespielt werden können. Mit einer Höhe von ganzen 112 Metern und einem Durchmesser von 157 Metern ist das ein gewaltiges Gesamtdisplay. Mit nicht weniger als 57,6 Millionen LEDs ist es das weltweit größte Display.

Wer auf der Kuppel wirbt, dem ist die Aufmerksamkeit sicher, sowohl lokal in Las Vegas als auch in den Medien. Das weiß man auch bei Google und hat zuerst zum Formel 1-Rennen in Las Vegas im vergangenen Jahr, kurz danach mit Google Cloud zum Amazon AWS-Event und danach zur CES in Las Vegas auf der Kuppel geworben. Während in der ersten Runde der Chrome-Browser und dessen Logo aufgrund des McLaren-Sponsorings im Mittelpunkt stand, setzte man kurz danach mit Google Cloud auf Gegenmarketing zu Amazons in Las Vegas stattfindender Amazon AWS-Konferenz, die die Amazon-Konkurrenten in Google Cloud-Licht hüllte. Beim dritten Anlauf war es der Android-Roboter in seinen unterschiedlichsten Darstellungsformen. In allen drei Fällen hat man sich für rasante Bilder entschieden, die vor allem aus der Entfernung oder per Drohne ihre Wirkung entfalten.

Wir hatten aufgrund der enormen Wirkung dieser Werbung zuletzt über beide Werbeformen berichtet und wer sich dafür begeistern kann, findet hier noch einmal alle Bilder aus beiden Beiträgen. Es ist nicht bekannt, was sich Google diese Werbung hat kosten lassen. Der offizielle Tarif liegt bei 450.000 Dollar pro Tag. Wie lange die einzelnen Spots auf der Kuppel gelaufen sind, lässt sich nicht nachvollziehen.









Google Chrome auf The Sphere

Android auf The Sphere









Google Cloud auf The Sphere

Es ist zu erwarten, dass Google nicht zum letzten Mal auf dieser Kuppel geworben hat, denn die Aufmerksamkeit ist dem Unternehmen und den beworbenen Produkten auf jeden Fall sicher. Sicherlich wird man zukünftig für die derzeit sehr im Mittelpunkt stehende Bard-KI werben und spätestens im Frühjahr zur Pixel 8a-Präsentation oder der Pixel 9-Präsentation im Herbst wieder auf der Kuppel präsent sein. Wir werden natürlich darüber berichten.