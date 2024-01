Android Sphere: Ein überdimensionaler Android-Roboter – Google wirbt auf der Sphere-Kuppel (Video)

Am Freitag ist die CES in Las Vegas zu Ende gegangen und wie üblich hatte auch Google wieder einen repräsentativen Messestand, bei dem keine Kosten und Mühen gescheut wurden – wir haben ihn euch bereits gezeigt. Aber man hat es nicht nur beim Messestand belassen, sondern das Android-Logo auch an anderer Stelle in der Wüstenmetropole positioniert. Natürlich durfte dabei auch The Sphere nicht fehlen.



Googles CES-Auftritt drehte sich mehrere Jahre lang rund um den Google Assistant, doch trotz aller KI-Relevanz hat man sich in diesem Jahr für ein anderes Produkt entschieden – nämlich Android. Wir haben euch Googles Android-Messestand auf der CES bereits gezeigt, der durchaus einen Blick wert. Doch offenbar war trotz des Messegebäudes noch etwas Budget übrig, sodass man viele große Werbetafeln in Las Vegas mieten und selbst ‚The Sphere‘ noch nutzen konnte.

Viele Leser werden sicherlich schon von The Sphere gehört haben, einer erst im Herbst letzten Jahres eröffneten Veranstaltungshalle in Las Vegas. Das kugelförmige Gebäude weiß mit allein schon mit seiner Höhe von 112 Metern und einem „Durchmesser“ von 157 Metern zu beeindrucken. Die Veranstaltungshalle bietet Platz für 20.000 Zuschauer und ist in den ersten Wochen mehr oder weniger exklusiv für U2 reserviert. Das eigentliche Highlight ist aber die äußere Kuppel, die mit nicht weniger als 57,6 Millionen LEDs bestückt ist und damit als das weltweit größte LED-Display überhaupt gilt.

Google hat diese riesige Kuppel zum Start der CES zu Beginn dieser Woche bespielen und ebenso überdimensional große Android-Roboter dort zeigen dürfen. Im folgenden Video könnt ihr euch die Darstellung ansehen, deren schiere Größe sich selbst aus dieser Perspektive kaum erahnen lässt. Nur so viel: Das Gebäude ist höher als die Freiheitsstatue vor New York.









Es war übrigens nicht das erste Mal, dass Googles Marketing ‚The Sphere‘ verwendet, sodass man mit der Sichtbarkeit der eigenen Marken beim ersten Anlauf wohl zufrieden gewesen sein muss. Rund um das Formel 1-Rennen in Las Vegas hat man The Sphere in ein gigantisches Chrome-Logo verwandelt. Für die Form war das Chrome-Logo perfekt, aber auch mit dem Bugdroid funktioniert es sehr gut, sodass weitere Einsätze zu besonderen Anlässen sicherlich nicht ausgeschlossen sind.

