Google auf der CES 2024: Eine schnelle Tour durch den Messestand rund um Android (Galerie & Video)

In Las Vegas geht die CES 2024 zu Ende und natürlich war auch Google wieder mit einigen Ankündigungen sowie einem großen Messestand vertreten. Allerdings kann man bei Google nicht wirklich von einem Stand reden, denn zu Jahresanfang sitzt das Budget extrem locker und so hat man auch diesmal wieder ein eigenes Gebäude hochgezogen, in dessen sehenswertem Umfeld die Android-Neuerungen präsentiert wurden.



Google ist schon seit vielen Jahren auf der CES in Las Vegas vertreten und hat auch schon in den letzten Jahren keine Kosten und Mühen gescheut, um die eigenen Produkte in das richtige Licht zu rücken. Unvergessen sind die „Assistant Booths“ vor einigen Jahren, bei denen man eine große Welt rund um den Google Assistant aufgebaut hatte – natürlich stilecht mit Rutsche, Bällebad und weiteren „Annehmlichkeiten“ für einen Aufenthalt.

In diesem Jahr hat man sich wieder für ein größeres Gebäude entschieden, das an einen Mix aus Tankstelle (wegen der Android Auto-Neuerungen), American Dinner, einen klassischen Flughafen und vielleicht ein wenig Moderne erinnert. Diesmal drehte sich alles um Android, wir haben euch bereits in diesem Artikel die wichtigsten Neuerungen gezeigt. Im folgenden Video sowie auf den Fotos könnt ihr euch den Stand einmal etwas näher ansehen. Wirklich schade, dass man so etwas immer nur für wenige Tage aufbaut und keine längeren Ausstellungen plant.

Eine nicht vom Marketing durchgeführte Tour findet ihr im Artikel bei AndroidPolice, wo man sich ebenfalls recht angetan zeigt. Vermutlich einer der besseren Google-Messestände der letzten Jahre, bei dem man den Mix aus interessantem Design, Produktpräsentation und ein wenig Verspieltheit (aber nicht zu viel) gut getroffen hat.









[Google-Blog]