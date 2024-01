Pixel Update: Neue Features für Pixel Tablet, Pixel Watch und Pixel Launcher, das Aus von Pixel Glass und mehr

Die zweite Pixel-Woche im Jahr 2024 geht zu Ende und brachte uns auch diesmal wieder neue Infos sowie eine Reihe von Updates für die Pixel-Produkte. Wir berichteten über die Pixie-KI, Neues im Pixel Launcher, das Aus von Pixel Glass, Neues für die Pixel Watch und Pixel Tablet und vieles mehr. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wie immer sehr interessant: Denn es gab mehrere Updates für den Pixel Launcher, ein Update für die Pixel Watch, Ankündigungen für das Pixel Tablet, Neues rund um die Pixie-KI, wir zeigen Notfall-SOS und vieles mehr. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Galaxy AI und Pixie KI

In wenigen Tagen wird Samsung die Galaxy AI vorstellen, bei der höchstwahrscheinlich auch Google tief beteiligt ist. Es wäre gut möglich, dass die gesamte Google-KI für Android zuerst auf Samsung-Smartphones startet, später erweitert wird und dann ab Herbst auch den KI-Assistenten Pixie hervorbringt. In welcher Form die beiden Unternehmen zusammenarbeiten könnten, lässt sich bisher nur spekulieren – das Potenzial ist jedenfalls sehr groß.

Derzeit sieht es ganz danach aus, dass Google und Samsung selbst im KI-Bereich sehr eng zusammenarbeiten werden.

So könnt ihr Notfall-SOS aktivieren

Auf allen Pixel-Smartphones gibt es umfangreiche Notfall-Features, die nicht allesamt automatisch aktiviert sind. Wir zeigen euch, wie ihr Notfall-SOS aktivieren und einrichten könnt. Das solltet ihr auf jeden Fall tun und euch diese wenigen Sekunden Zeit nehmen, um im Ernstfall auch vom Smartphone und dessen Fähigkeiten Unterstützung zu erhalten.

Diese Pixel-Produkte kommen 2024

Das Jahr 2024 wird viele neue Pixel-Produkte hervorbringen, von denen längst noch nicht alle bekannt sind. Pixel 9 und Pixel 8a sind natürlich gesetzt, aber es stehen auch viele weitere neue Geräte in der Pipeline, über die es bisher nur Spekulationen gibt. Interessant werden sicherlich das Pixel Fold 2 und das Pixel Tablet 2, aber auch die dritte Generation der Pixel Watch ist in Arbeit und könnte so manches verändern.

Pixel 8 erkennt Schutzfolien und ändert Displayintensität

Die Pixel 8-Smartphones haben eine integrierte Erkennung für Schutzfolien. Wird eine solche auf dem Display erkannt, kann das Smartphone automatisch die Touch-Intensität erhöhen und den Nutzer darüber informieren, dass es geändert wurde. Wir zeigen euch, wie das Ganze funktioniert und wie es sich beeinflussen lässt.

Schnelleinstellungen in der Pixel Launcher-Suche

In der Suchfunktion der Pixel Launcher finden sich jetzt die Android Quick Settings, die sehr einfach über die Eingabe des betreffenden Keywords gefunden werden können. Wir zeigen euch, wie das aussieht und wie ihr diese Features finden sowie nutzen könnt.

Pixel Tablet erhält Tap to Cast

Ein praktisches Feature, das eigentlich schon von Anfang hätte vorhanden sein sollen: Mit Tap to Cast lassen sich mediale Inhalte vom Smartphone mit nur einem Tap auf das Pixel Tablet übertragen. Dazu müssen beide Geräte in unmittelbarer Nähe zueinander sein.

Google kündigt Pixel-Mitarbeitern

Das Jahr hat für die Pixel-Sparte und für die gesamte Google-Hardware nicht gut begonnen. Denn wie die Mitarbeiter erst zu Beginn dieser Woche informiert wurden, gibt es eine größere Reorganisation bei der Hunderte Stellen wegfallen werden. Insgesamt sollen mehr als 1000 Mitarbeiter entlassen werden und es wird sich zeigen, wie sich das auf mögliche zukünftige Produkte auswirken kann.

Pixel Watch erhält Januar-Update

Gute Nachrichten für alle Nutzer einer Pixel Watch oder Pixel Watch 2: Das Januar-Update wurde am Mittwoch veröffentlicht und für alle Smartwatches ausgerollt. Im Gepäck hat es Sicherheitsupdates sowie Performance- und Stabilitätsverbesserungen.

Pixel Glass ist endgültig tot

Wirklich schade, aber es war absehbar: Im Zuge der Pixel-Kündigungen (siehe oben) wurde auch die AR-Abteilung nahezu vollständig aufgelöst. Gleichzeitig hat Google bestätigt, dass man nicht mehr an eigener Hardware arbeitet, obwohl man Pixel Glass sogar vor eineinhalb Jahren auf der großen Bühne angekündigt hat.

Google erleichtert eSIM-Umstieg auf Pixel-Smartphones

Der Umstieg von einer physischen SIM-Karte auf eSIM wird mit den Pixel-Smartphones und einer neuen Google-App zukünftig sehr einfach sein. Das Tool soll die Nutzer dabei unterstützen, ohne dass der Kontakt zum Mobilfunkanbieter notwendig wäre.

Pixel-Aktionen bei Amazon

Im Google Store bei Amazon gibt es in diesen Tagen eine Reihe von Aktionen, die ihr sehr gut mit anderen Bestellungen kombinieren könnt. Es gibt Rabatte auf die aktuellen Pixel-Smartphones, einiges Bundles, Fitbit, Nest, Smartphone-Schutzhüllen und einiges mehr. Schaut mal vorbei, so lange diese Aktionen noch gelten.

