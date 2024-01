Google Assistant & Bard: Googles große KI-Offensive kommt wohl etwas später – vorerst nur für Samsung?

Am heutigen Freitag geht die CES in Las Vegas zu Ende und alle großen Unternehmen haben ihre ersten Präsentationen des Jahres abgehalten – darunter auch Google. Allerdings verliefen Googles Präsenz und Ankündigungen ganz anders als erwartet, denn die großen Pläne mit Bard und Assistant wurden nicht einmal erwähnt. Das könnte man in einigen Tagen nachholen, was in diesem Fall nicht unbedingt eine gute Nachricht wäre.



Es ist alles angerichtet für den Neustart von Google Assistant with Bard sowie Bard Advanced – wir hatten bereits darüber berichtet. Die Wahrscheinlichkeit für eine große KI-Show auf der CES in Las Vegas war enorm hoch, denn schon in den Jahren zuvor standen der Google Assistant und KI im Mittelpunkt der CES-Präsenz. Ausgerechnet im wichtigen KI-Jahr verlief es etwas anders, denn es gab „nur“ einige Ankündigungen rund um Android und Android Auto. Nett, aber sicherlich nicht das, was viele Beobachter erwartet haben.

Wer auf den Tag nach den Android-Ankündigungen spekulierte und eine zweite Präsentationswelle erwartete, wurde enttäuscht. Dennoch ist es so, dass sowohl Google Assistant als auch Bard mit ihrem großen Neustart in den Startlöchern stehen. Die meisten Funktionen konnten sogar schon in stabilen Versionen per Teardown aktiviert werden – der Startschuss könnte also jederzeit erfolgen. Daher ist die Wahrscheinlichkeit für eine Ankündigung im Januar weiterhin hoch.

Der nächste Termin findet schon in der nächsten Woche statt, nämlich die Präsentation der Galaxy S24-Smartphones am 17. Januar. Ich hatte bereits darüber spekuliert, dass die Galaxy-KI hauptsächlich von Google stammt und den Weg für den für Herbst erwarteten KI-Assistenten Pixie bereiten könnte. Dazu wäre es allerdings nötig gewesen, dass Google zuvor das gesamte Bard-Paket vorstellt.









Neue Google-KI vorerst Samsung-exklusiv?

Weil Samsung die KI bzw. die „Galaxy AI“ sehr prominent im Teaser beworben hat und diese eine fast schon größere Rolle als das Smartphone selbst eingenommen hat, dürfte die KI auch entsprechend viel Bühnenpräsenz erhalten. Daher ist es gut denkbar, dass Google den gesamten Bard-Neustart auf dem Galaxy Unpacked-Event vorstellen wird. Es ist seit Jahren Usus, dass Google einige neue und exklusive Android-Features für die Galaxy S-Flaggschiffe liefert. In diesem Jahr wäre es die KI.

Eine Präsentation im Rahmen des Samsung-Events würde aber auch bedeuten, dass die neuen Funktionen vorerst Samsung-exklusiv sein werden – selbst die Pixel-Smartphones können außen vor bleiben. Klingt merkwürdig, aber spätestens seit der fast einjährigen Samsung-Exklusivität des damaligen Wear OS-Neustarts sollte uns so etwas nicht mehr wundern. Die kürzlich angekündigte Fusion von Googles Nearby Share mit Samsungs Quick Share unterstrich erneut, wie eng die beiden Unternehmen in den letzten Jahren zusammenarbeiten.

Wir dürfen gespannt sein, wann Google den Bard-Startschuss geben wird. Zumindest für den Google Assistant als Einzelprodukt scheint die Zukunft nicht ganz so rosig auszusehen…

