Google Assistant with Bard: Das ist die neue Oberfläche – viele Screenshots vom neuen KI-Overlay (Galerie)

Vielleicht noch in dieser Woche soll Google Assistant with Bard als neues Produkt starten, das die Stärken der beiden beteiligten Produkte unter Android zusammenführen soll. Google hat diese Zusammenlegung bereits offiziell angekündigt und in einem aktuellen Teardown der Google-App zeigt sich jetzt, dass die Oberfläche fertig und bereit zum Einsatz ist. Auf Screenshots und Videos ist die neue Oberfläche und auch der Weg zum Aufruf zu sehen.



Es ist sicherlich keine schlechte Idee, dass Google die Verbreitung des Assistant und die Stärke von Bard zusammenlegen und die Vorteile beider Produkte kombinieren will. Laut der damaligen Ankündigung soll der Start Anfang 2024 erfolgen und es ist gut möglich, dass es schon in den nächsten Tagen eine erste Preview für experimentierfreudige Nutzer geben wird, die im Rahmen der CES angekündigt wird. Ein neuer Teardown der Google-App zeigt jetzt, wie die Oberfläche aussehen wird.

Der Einstieg erfolgt derzeit noch über den Google Discover Feed, denn dort findet sich am oberen Rand ein neuer Schalter. Dieser ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen der Google-Websuche und Bard. Im obigen Video ist der Wechsel zu sehen, der sicherlich nicht der einzige Weg bleiben wird, um Bard zu starten. Nach einer kurzen Wartezeit öffnet sich ein Overlay, das grundsätzlich bereits vom Google Assistant bekannt ist, aber sowohl in puncto Design als auch den funktionellen Freiheiten sehr klar an Bard angelehnt ist.









Weitere Assistant with Bard-Screenshots









Obiges Video stammt von Googles Marketing aus der damaligen Ankündigung und die Screenshots zeigen die aktuelle Umsetzung in der Google-App. Googles Designer haben sich also keine völlig neue Umsetzung einfallen lassen, sondern modernisieren einfach nur die bereits bekannte Assistant-Oberfläche. Die KI wird weiterhin in einem Overlay angeboten, viele weitere Möglichkeiten wird es auf dem begrenzten Platz der Smartphone-Displays wohl auch nicht geben.

Ich denke, dass diese Umsetzung nicht mehr weit vom ersten Launch entfernt ist. Denn das Produkt scheint zum Einsatz bereit zu sein und es gäbe in diesen Tagen kaum ein besseres Umfeld zur Ankündigung als die CES. Sollte es nicht dazu kommen, wäre der nächste Termin die Galaxy S24-Präsentation, bei der Google ziemlich sicher eine wichtige Rolle in puncto KI spielen wird. Dazu passt, dass gerade erst die Google Assistant-Verknüpfung aus dem Pixel Launcher verschwunden ist. Denn stattdessen wird die Sprachsuche der Websuche geöffnet, in der Bard dann wiederum tief integriert ist.

