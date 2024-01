Google Assistant: Integration von Bard rückt näher – neues Overlay soll Nutzer informieren (Screenshots)

In Kürze dürfte der Start von Google Assistant with Bard bevorstehen, der sich immer stärker abzeichnet und möglicherweise in der letzten vorbereitenden Phase steckt. Nachdem bereits Screenshots sowie ein Video der Oberfläche aufgetaucht sind, ist nun auch die Nutzerinfo für den Umstieg auf die Produktkombination gesichtet worden. Die Nutzer werden darauf hingewiesen, dass Bard zur Verfügung steht und ausprobiert werden kann.



Es ist zu erwarten, dass Google in Kürze ein großes Update für den Google Assistant ankündigt, das den KI-ChatBot Bard integrieren wird. Wir haben euch bereits die neue Assistant-with-Bard-Oberfläche gezeigt und jetzt gibt es einen weiteren Screenshot, den demnächst viele Nutzer zu Gesicht bekommen werden: Beim ersten Aufruf des Google Assistant nach dem ausgerollten Update erscheint ein weiteres Overlay, das auf die Verfügbarkeit von Bard hinweist und dessen Möglichkeiten hervorhebt.

Nutzer können Bard mit einem Tap aktivieren und somit die bisherige Assistant-Nutzung verändern. Es ist nicht ganz klar, ob dieser Schritt rückgängig gemacht werden kann oder dieses Assistant-Upgrade dauerhaft sein wird. Ebenso unklar ist, ob ein Tap auf den Button ausreicht oder es weitere Schritte zur Einrichtung benötigt. Dass die Bard-Integration abgelehnt bzw. auf später verschoben werden kann, wird sicherlich nicht grundlos angeboten.

Mutmaßlich wird Google das große Assistant-Update mit Bard-Integration in der kommenden Woche im Rahmen der CES ankündigen und für erste Nutzer freischalten. Abgesehen von einer kurzen Schwächeperiode 2022 und 2023 stand der Google Assistant mehrere Jahre lang im Mittelpunkt von Googles CES-Auftritt. Vielleicht auch in diesem Jahr.

[9to5Google]