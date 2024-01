Google Bard: Große Pläne für 2024? Entwickler des KI-ChatBot fragen Nutzer nach ihren Wünschen (Beispiele)

Im vergangenen Jahr hat Google den KI-ChatBot Bard gestartet, der gefühlt ein wenig aus der Not heraus geboren wurde und somit eher als Platzhalter diente – doch das hat sich mittlerweile geändert. Das Team hat große Pläne für das Jahr 2024, befragt jetzt aber auch die Nutzer nach ihren Wünschen. Es gibt bereits interessante Vorschläge für künftige Funktionen, bei denen man sich vielleicht auch an den Nutzerwünschen orientiert.



Google hat im vergangenen Jahr einen echten KI-Turbo eingelegt und gefühlt alles rausgehauen, was sich irgendwie in puncto generativer und sichtbarer KI in Entwicklung befand. Dazu gehörte auch der KI-ChatBot Bard, der 2023 sowohl funktionell als auch intellektuell sehr große Schritte gemacht hat – und 2024 soll es genauso weitergehen. Seit wenigen Wochen ist bekannt, dass Bard demnächst auf die Gemini-Intelligenz umgestellt wird und auch eine (mutmaßlich kostenpflichtige) Advanced-Version erhalten soll.

Zum Start in das neue Jahr befragt man die Nutzer nach ihren Wünschen für den KI-ChatBot. Man möchte wissen, welche Funktionen Bard erhalten sollte oder was vielleicht verbessert werden sollte. Natürlich dreht sich dabei einiges um die Qualität der Antworten, aber dabei darf man nicht vergessen, dass Bard nur das Tor zur KI-Welt ist und sowohl die Anforderungen der Nutzer als auch die Antworten der KI nur durchreicht. Das Bard-Team selbst hat daher nur begrenzten Einfluss auf die Qualität und die Antworten.

Das sind die ersten Wünsche

Die derzeit meistgenannten Anforderungen sind beispielsweise: Ein dauerhaftes Gedächtnis, eine eigenständige Bard-App für Android, breitere Verfügbarkeit in den Google-Produkten, Integration eines Text-zu-Bild-Generators sowie weniger Zensur der Antworten. Wir dürfen gespannt sein, ob man als Reaktion auf die Antworten in Kürze eine Roadmap veröffentlichen wird.

