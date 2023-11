Bard & YouTube: Der KI-ChatBot kann jetzt YouTube-Videos zusammenfassen und Fragen beantworten (US)

Der KI-ChatBot Bard lernt immer wieder neue Tricks und hat längst damit begonnen, weitere Google-Produkte anzuzapfen, um aus diesen Informationen zu generieren oder auszulesen. Jetzt hat man eine sehr interessante neue Funktion angekündigt, die erneut das Potenzial der Künstlichen Intelligenz zeigt: Bard kann YouTube-Videos zusammenfassen und Fragen zum Inhalt beantworten.



Google hat in den letzten Monaten eine ganze Reihe von neuen KI-Funktionen für YouTube angekündigt, zu denen neben der KI-Musik und der Kommentarzusammenfassung auch eine umfangreiche Videoanalyse gehört. Diese kann Videos automatisch zusammenfassen, den gesamten Inhalt in kurzen Sätzen beschreiben und noch dazu Fragen beantworten. Man kann sich also auch aus längeren Videos die wichtigsten Informationen holen, ohne dieses ausführlich oder gar überhaupt gesehen zu haben.

Erweiterung von Bards Verständnis von YouTube-Videos Was: Wir unternehmen die ersten Schritte, damit Bard YouTube-Videos verstehen kann. Wenn Sie beispielsweise nach Videos zur Herstellung von Olivenölkuchen suchen, können Sie jetzt auch nachfragen, wie viele Eier das Rezept im ersten Video erfordert.

Warum: Wir haben gehört, dass Sie eine stärkere Interaktion mit YouTube-Videos wünschen. Deshalb erweitern wir die YouTube-Erweiterung, um einige Videoinhalte zu verstehen, damit Sie sich ausführlicher mit Bard darüber unterhalten können.

Bei YouTube bietet man dieses Feature derzeit nur für US-Nutzer mit Premium-Abo an. Doch jetzt zapft Bard diese Schnittstelle und bietet genau denselben Funktionsumfang für alle Nutzer – allerdings nur in der US-Oberfläche. Ihr müsst Bard lediglich die Video-URL im Zusammenhang mit einer Frage oder Aufforderung übermitteln. Die Fragen zum Video können sich auf beliebige Stellen beziehen und müssen nicht Teil der automatischen Inhaltsangabe sein.

Ich denke, dass das noch viel Potenzial hat und vor allem YouTube als Informationsquelle noch einmal eine ganz andere Bedeutung geben kann. Nicht nur bei Bard, sondern auch bei YouTube selbst oder in Zukunft innerhalb der Google-Suche.

