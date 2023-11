YouTube: Künstliche Intelligenz für die Kommentare – neue Topics-Funktion soll Inhalte thematisch sortieren

Google setzt auch auf der Videoplattform YouTube künftig verstärkt auf die Künstliche Intelligenz und hat nun ein neues Feature angekündigt, das im wohl größten Problembereich der Plattform aufräumen soll: In den Kommentaren. Ein neues Tool soll Diskussionen und Schwerpunkte in den Kommentaren entdecken, diese kategorisieren und somit sowohl den Nutzern als auch für die Creator mehr Übersicht schaffen. Ganz nebenbei könnte das auch das Spam-Problem lösen.



Der Kommentarbereich bei YouTube kann je nach Kanal sehr unterschiedlich aussehen, denn in der einen Community sammeln sich echte Fans und in den anderen sollte man besser gar nicht erst vorbeischauen und es ist gut, dass jetzt wenigstens irgendeine Form der Intelligenz einzieht. Für beide Hälften könnte ein neues KI-Tool sehr hilfreich sein, dass man in Kürze für testwillige Premium-Nutzer in US-englischer Sprache ausrollen will: Die Kommentare sollen von einer KI automatisch nach Kategorien bzw. Schwerpunkten sortiert werden und somit einen schnellen Überblick verschaffen, womit sich diese befassen.

Im obigen Beispiel ist zu sehen, wie die Kommentare im „Topics“-Bereich sich auf einen Vogel beziehen, auf eine im Video gezeigte Szene oder auch auf das U-Boot. Mit dieser Zusammenfassung soll ein Meinungsbild gezeigt werden, das nach einem Tap weitere Kommentare mit ähnlichem Inhalt zeigt. Das soll es für Nutzer einfacher machen, aber auch für Creator mit sehr vielen Kommentaren die Möglichkeit geben, sich ein solches Meinungsbild zu holen. Gleichzeitig könnte es dafür sorgen, dass Spam-Kommentare deutlich weniger sichtbar werden und somit auf natürlichem Wege abnehmen.

Nutzer haben stets die Möglichkeit, zur alten Kommentaransicht zurückzuwechseln. Außerdem haben Creator die Möglichkeit, diese automatischen Zusammenstellungen zu deaktivieren oder zu bearbeiten.

