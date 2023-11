Google Shopping: Die Produktsuche findet jetzt auch Produkte, die nicht existieren – neues KI-Feature kommt

Die von Google Shopping angebotene Produktsuche ist ein fester Bestandteil der Google Websuche und soll den Nutzern dabei helfen, die gewünschten Produkte sowie deren Bezugsquellen zu finden. Jetzt hat man ein sehr interessantes neues Feature angekündigt, mit dem die Nutzer auch Produkte finden sollen, die es gar nicht gibt – also fast. Stattdessen sollen sehr Ähnliche gefunden werden.



Nach eigenen Angaben umfasst Googles Produktsuche nicht weniger als 35 Milliarden Produkte, aber dennoch ist vielleicht nicht für jeden Nutzer das Passende dabei. Auch dabei will man in Zukunft helfen und hat jetzt ein spannendes neues KI-Projekt angekündigt, dass einige Nutzer schon bald aktivieren und nutzen können sollen. Man kombiniert einen Bildgenerator mit der Produktsuche und hilft den Nutzern, ein sehr ähnliches Produkt zu finden.

Und so läuft das ab: Die Nutzer sollen ihr Wunschprodukt sehr genau beschreiben und die Details eingehen, die ihnen wichtig sind. Diese Beschreibung wird durch einen KI-Bildgenerator gejagt, der so lange neue Bilder ausspucken kann, bis der suchende Nutzer zufrieden ist. Anschließend wird dieses Bild mit den über 35 Milliarden Produktbildern in der Datenbank verglichen und nach einem Produkt gesucht, das diesem sehr nahekommt. Das dürfte gerade bei Produkten und Einträgen helfen, die keine exakten Beschreibungen und Details besitzen.

Ich denke, dass das sehr gut funktionieren kann und in Zukunft zu einem der Highlight-Features werden könnte. Schon vor wenigen Wochen haben die Entwickler einen KI-Bildgenerator für die Bildersuche angekündigt.

