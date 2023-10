Google Websuche und Bildersucher: KI-Bildgenerator kommt; erzeugt beliebige Motive für SGE-Nutzer (Videos)

Die Google Websuche nutzt schon seit sehr langer Zeit simple Formen von Künstlicher Intelligenz, um die Suchanfragen der Nutzer besser zu verstehen und seit diesem Jahr liegt der Fokus darauf, diese in generativer Form deutlich sichtbarer zu machen. Nach der experimentellen Integration von Bard startet man jetzt mit einem Bildgenerator, der dafür sorgt, dass die Bildersucher nicht mehr ohne Ergebnisse bleibt.



Vor einiger Zeit hat Google die KI-erweiterte Search Experience (SGE) gestartet, die dafür sorgt, dass die generative Künstliche Intelligenz zu einem festen Bestandteil der Websuche wird – allerdings noch in experimenteller Form. Bisher ging es dabei vor allem um das Herauskitzeln von Informationen mit einer Bard-ähnlichen Integration, aber auch auf Medien-Ebene will man die Nutzer in Zukunft unterstützen. Nutzer mit SGE-Zugang können jetzt einen neuen Bildgenerator nutzen.

Google hat schon seit längerer Zeit mehrere Bildgeneratoren im Portfolio, die wir euch bereits ausführlich vorgestellt haben und integriert einen solche nun in die Websuche. Nutzer können durch eine konkrete Suchanfrage direkt in den Suchergebnissen eine Reihe von generierten Bildern erhalten, so wie das im oben eingebundenen Video zu sehen ist. Die Algorithmen erkennen, dass es sich nicht um eine klassische Anfrage, sondern eher um einen Auftrag handelt und binden es entsprechend ein, so wie alle anderen zusätzliche Inhalte auch in der Websuche eingebunden werden.

Allerdings kann man (noch?) nicht erwarten, dass die generierten Bilder sofort erscheinen, sondern es gibt eine Wartezeit von mehreren Sekunden.









Die Integration in die Websuche ist sehr praktisch, aber natürlich bringt man die Technologie auch an eine andere Stelle, wo sie vielleicht noch sinnvoll erscheint – nämlich in die Bildersuche. Wenn die Algorithmen der Meinung sind, dass die Ergebnisse einer Suchanfrage nicht ausreichend sind, können sie dem Nutzer vorschlagen, einfach selbst eine Reihe von Bildern zu kreieren. Dazu ist im ersten Schritt keine weitere Eingabe notwendig, denn die Bilder werden direkt aus der Suchanfrage generiert und ähnlich wie ein normales Suchergebnise präsentiert.

Das sieht schon sehr gut aus und mit der bereits erreichten Qualität der Bildgeneratoren dürfte das für die meisten Nutzer schon vollkommen ausreichen, um zukünftig immer ein passendes Bild zu finden. Derzeit ist das noch auf SGE-Nutzer eingeschränkt, aber das soll sich im Laufe der nächsten Monate ändern. Ob es für das Generieren von Bildern ein Kontingent gibt (so wie etwa bei Microsoft Bing) oder die Nutzer das dann unbegrenzt verwenden können, bleibt abzuwarten.

