GMail: Externe Links werden auf Tablets und Foldables jetzt im Splitscreen geöffnet (Screenshot)

Google hat in den letzten Monaten viele Android-Apps für faltbare Smartphones wie das Pixel Fold optimiert und auch die Tablet-Oberflächen ins Visier genommen – das gilt auch für GMail. Jetzt wird ein Update ausgerollt, das das Verhalten im Zusammenspiel mit externen Links verändert. Diese werden bei entsprechender Orientierung nun standardmäßig im Splitscreen geöffnet.



Die GMail-Oberfläche teilt sich auf großen Displays in zwei Hälften, sodass sowohl der Posteingang bzw. der ausgewählte Mail-Ordner als auch die Detailansicht einer E-Mail parallel dargestellt wird. Jetzt setzt man dieses Konzept mit externen Links fort, die in einem Chrome Custom Tab geöffnet werden. Statt wie bisher das gesamte Display zu nutzen, wird der Bildschirm beim Öffnen in die Hälfte geteilt, sodass GMail weiter erhalten bleibt.

Das erscheint sinnvoll, denn oftmals dürfte man trotz Klick auf den externen Link wieder zu GMail zurückkehren und die Mail beantworten oder auf sonstige Weise mit dieser interagieren. Abschalten lässt sich das bei Nutzung des Chrome Custom Tab und entsprechender Displayausrichtung nicht. Meiner Meinung nach könnte man aber noch an der Animation feilen, denn die kurzzeitige Darstellung mit zweieinhalb Spalten sowie dem Neuladen von GMail wirkt noch nicht ganz zu Ende gedacht. Aber das ist nur ein Detail.

