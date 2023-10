Google Keep: Text innerhalb von Notizen formatieren – neue Formatfunktionen jetzt auch für ältere Notizen

Die Plattform Google Keep ist ein beliebtes Werkzeug zur schnellen Ablage von Notizen, die über alle Geräte hinweg synchronisiert und mit zusätzlichen Inhalten bestückt werden können. Von Bildern über Skizzen bis Listen ist alles dabei, aber an der Textformatierung hat es lange Zeit gehapert – doch das hat sich kürzlich geändert. Nachdem sich zuletzt bereits neue Notizen anpassen ließen, gilt das jetzt auch für die bereits bestehenden.



Google Keep bietet diverse Möglichkeiten, um einzelne Notizen voneinander abheben zu lassen. Diese können mit Hintergrundbildern und Hintergrundfarben versehen werden, frei sortiert werden, in Labels angeordnet werden oder auch in Form von Listen, Skizzen und Bildern abgelegt werden. An der reinen Textdarstellung oder Texterstellung hatte man allerdings seit dem Start der Plattform nichts verbessert, sodass keinerlei Formatierung abseits von neuen Zeilen oder mit Hilfsmitteln aus dem Zeichensatz möglich war.

Tatsächlich wurde erst vor wenigen Wochen die Textformatierung in Google Keep ausgerollt, an der die Entwickler sehr lange gebastelt hatten. Die Texte lassen sich damit Fett schreiben, Kursiv schreiben, unterstreichen oder in verschiedenen Größen darstellen. Die Formatierungsleiste wurde zunächst nur für neue Notizen ausgerollt, während sich bestehende Notizen nicht formatieren ließen, aber auch das hat sich jetzt geändert.

Seit dem Wochenende können auch bestehende Notizen formatiert werden, sodass immer wieder verwendete Einkaufslisten oder wichtige Inhalte ebenfalls etwas mehr als zuvor hervorgehoben werden können.



[9to5Google]