Fitbit: Googles Smartwatch- und Fitnesstracker-Marke verschwindet immer mehr – wird weit zurückgefahren

Google hat schon vor einigen Jahren die Smartwatch- und Fitnesstracker-Marke Fitbit übernommen, deren Übernahme und Integration sich zwar lange Zeit hinzog, aber jetzt offenbar mit voller Kraft vorangetrieben wird. Es mehren sich die Anzeichen darauf, dass die Marke nicht nur ihre Eigenständigkeit verliert, sondern schon recht bald vollends aufgehen und nur noch als Produktmarke verwendet werden dürfte.



Ich hatte hier im Blog schon vor einigen Wochen darüber philosophiert, dass die Google-Marken Fitbit und Nest vor dem Aus stehen könnten, da sie von Google weder gepflegt noch wirklich benötigt werden. Seitdem hat sich wieder einiges getan, das aber nicht unbedingt dazu beigetragen hat, diesen Standpunkt zu ändern. Denn der bevorstehende Start des Nest Smart Speaker und Smart Display, bei denen es sich um reine Re-Releases handelt, sind kaum als Lebenszeichen zu werten. Aber in diesem Artikel soll es um Fitbit gehen.

Als Google die Übernahme von Fitbit angekündigt hat, stand man gerade vor dem erneuten Wear OS-Neustart und hatte sehr langfristig den Start einer eigenen Smartwatch in Aussicht gestellt. Seitdem gab es bereits einen weiteren Wear OS-Neustart (mit Samsung), eine über eineinhalb Jahre gezogene Übernahme der Fitnesstracker-Marke sowie schon bald die dritte Generation der Google Pixel Watch. Es ist also schon etwas Zeit vergangen, doch erst jetzt dürften die Weichen für die Zukunft oder Nicht-Zukunft von Fitbit gestellt werden.

Die beiden jüngsten Bausteine wurden erst in dieser Woche bekannt, denn Google hat den Fitbit-Onlineshop geschlossen und leitet die Nutzer in den Google Store weiter. Außerdem hat man Die Einstellung von Fitbit Pay angekündigt. Gut, das ergibt schöne Synergieeffekte und wäre vielleicht auch mit einer glänzenden Marke irgendwann vollzogen worden, aber dennoch sind es weitere Schritte in die Richtung, jegliche Eigenständigkeit zu verlieren. Natürlich waren es längst nicht die ersten.









Der vielleicht wichtigste Schritt war es vor einigen Wochen, dass die Marke von Fitbit by Google in Google Fitbit umbenannt wurde. Damit steht Google Fitbit auf einer Ebene mit Google Pixel, Google Fotos, Google Websuche oder Google Drive: Will sagen, dass Fitbit nicht mehr für die Marke, sondern für das Produkt steht. Das gesamte Fitbit ist daher nur eine Produktumbenennung von der Versenkung entfernt.

Kurz zuvor ist das Fitbit-Abo ein Teil von Google One geworden und steht nicht mehr separat zur Verfügung. Damit öffnet sich dieser Vorteil auch bequem für die Pixel Watch und ist lediglich ein Teil eines Angebots, statt ein eigenständiges Produkt. Wenig später hat man dann noch alle Fitbit-Ziffernblätter gelöscht und auch damit gezeigt, keine großen Ressourcen mehr investieren zu wollen.

Wenn Google eine Marke wirklich beibehalten möchte, dann geht man das anders an. Das beste Beispiel dafür ist und bleibt YouTube, das niemals zu einem Google YouTube wurde, sondern sich seit 17 Jahren eine weitgehende Eigenständigkeit behalten hat.

» Fitbit Pay & Google Wallet: Bezahldienst wird eingestellt – Fitbit-Nutzer sollen zu Google Wallet wechseln

Letzte Aktualisierung am 4.04.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!