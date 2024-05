Google Maps Plattform: Smarte Zusammenfassungen und neue KI-Suchfunktion kommen (Screenshots)

Mit der Google Maps-Plattform haben Entwickler umfangreiche Möglichkeiten zur Nutzung der Google Maps-Daten, die in eigene Apps und Angebote eingebunden werden können. Jetzt hat man ein größeres Update angekündigt, das natürlich nicht um den aktuellen KI- und Gemini-Hype herumkommt: Smarte Zusammenfassungen von Details und Bewertungen sowie die Nutzung dieser kombinierten Quellen sind demnächst möglich.



Google Maps hält sehr viele Daten für unzählige Orte dieser Welt bereit, die von den Standardinformationen über Community-Details bis hin zu Bewertungen reichen und daher eine beliebte Anlaufstelle sind. Durch den Einsatz von KI sollen diese Daten jetzt noch detaillierter genutzt werden und auch in Form smarter Zusammenfassungen abgerufen werden können. Entwickler haben die Möglichkeit, aus Fluten an Bewertungen Zusammenfassungen zu erhalten, die ein grobes Gesamtbild widerspiegeln können.

Diese zu Zusammenfassungen kombinierten Bewertungen wurden schon vor längerer Zeit für Google Maps angekündigt und kommen jetzt auch auf die Google Maps Plattform. Aber das ist noch nicht alles, denn auch an der Suchfunktion wird geschraubt: Diese kann detaillierter erfolgen und wird zusätzlich zu den Beschreibungen auch weitere Details sowie die Bewertungen der Nutzer mit einbeziehen, so wie ihr das am Beispiel auf dem linken Screenshot sehen könnt.

Die intelligenten Zusammenfassungen starten zuerst in den USA und sollen später in diesem Jahr für weitere Regionen geöffnet werden. Die smarte Suchfunktion soll ab sofort für alle Entwickler und Nutzer angeboten werden.

