Google One: Neue Vorteile kommen – Fitbit Premium und Nest Aware werden Teil des Google One-Abos

Rund um die Abo-Plattform Google One hat sich in den letzten Wochen einiges getan, denn diese wurde nicht nur um das Gemini Advanced-Angebot erweitert, sondern dürfte schon bald eine ganz neue Struktur erhalten. Jetzt dürfen sich erst einmal viele Nutzer von Fitbit Premium und Nest Aware freuen, denn beide werden ein weiterer kostenloser Vorteil des großen Google One-Abos.



Es war abzusehen, dass es bei Google One in Kürze größere Veränderungen geben wird, daher hatte ich euch erst kürzlich noch einmal alle Google One-Vorteile im Überblick festgehalten, bei denen es nun erfreulicherweise ohne Preiserhöhung zwei zusätzliche Vorteile gibt. Erst vor wenigen Tagen wurden die Google One-Abos mit Gemini Advanced gestartet und jetzt informiert man erste Nutzer darüber, dass es zwei weitere Erweiterungen gibt, die wir in dem Umfang eher nicht erwartet hätten.

Sowohl Fitbit Premium als auch Nest Aware werden ein kostenloser zusätzlicher Vorteil der Google One-Abos ab 2 Terabyte. Fitbit Premium hält viele zusätzliche Funktionen für Fitbit-Nutzer bereit und kostet allein schon so viel wie das Google One-Abo. Nest Aware bietet zusätzliche Smart Home-Funktionen und Auswertungen und kostet einzeln nur etwas weniger als das Google One-Abo. Bei Letztem wird es zwar noch die zusätzlich buchbare Nest Aware Plus-Variante geben, die zusätzlich gebucht werden kann – auch das hatte ich bereits prognostiziert, aber dennoch ist das ein starker zusätzlicher Vorteil.

Eine offizielle Ankündigung gibt es zur Stunde noch nicht, doch die Teardowns der letzten Wochen, die Prognosen und zu guter Letzt die seit heute von mehreren Nutzern veröffentlichten E-Mails mit der Info von Google lassen keinen anderen Schluss mehr zu. Wir dürfen auf die Ankündigung und die vielleicht damit verbundenen weiteren Änderungen gespannt sein. Vielleicht auch das Referal-Programm:

» Google One: Neues Referal-Programm kommt – bringt hohen Rabatt und Play Store-Guthaben (Testlauf)

