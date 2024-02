Google One: Neues beim Speicherplatz-Abo – Google dürfte schon bald flexibe Zusatzpakete bieten

Die Abo-Plattform Google One erhielt nach längerer Zeit ohne größere Änderungen zuletzt wieder etwas mehr Aufmerksamkeit, denn diese wurde nicht nur um ein wichtiges Produkt erweitert, sondern durchbrach auch einen Meilenstein. Jetzt zeichnet sich ab, dass das gesamte Konstrukt angepasst werden könnte, denn das aktuelle Konzept stößt an seine Grenzen und sollte durch Zusatzpakete erweitert werden.



Mit Google One haben Google-Nutzer die Möglichkeit, sich zusätzlichen Speicherplatz für die in der Cloud abgelegten Daten zu kaufen bzw. mit monatlicher oder jährlicher Abrechnung zu abonnieren. Mit diesem Grundkonzept ist Google One vor einigen Jahren gestartet und bis heute ist der Speicherplatz der dominierende Unterschied zwischen den einzelnen Paketen. Wir haben euch erst kürzlich alle Google One-Pakete, Kontingente und Vorteile übersichtlich zusammengefasst.

Die verfügbaren Google One-Pakete unterscheiden sich hauptsächlich im verfügbaren Speicherplatz, aber es gibt auch weitere Vorteile, die erst bei größeren Paketen enthalten sind. Die kürzliche Tarif-Neuordnung mit Einzelbezeichnungen zeigt schon, dass die Pakete und Kontingente nicht mehr in Stein gemeißelt sind, sondern sich demnächst wohl ändern werden. Zwar bleibt der Speicherplatz der wichtigste Faktor, aber eine flexiblere Auswahl der weiteren Vorteile und angebotenen Dienste wäre sicherlich wünschenswert.

In den letzten Tagen gab es einige interessante Entwicklungen rund um Google One, die auf eine Änderung hindeuten:

Aktuelle Hinweise auf Google One-Änderungen

Google One-Pakete werden jetzt in „Basic“ und „Premium“ eingeordnet

Gemini Advanced ist nur temporär in den 5 TB+ Paketen enthalten. Alle Infos dazu

Das kostenpflichtige Nest Aware wird ein Teil von Google. Alle Infos dazu

Gemini Advanced ist ein Zusatz bei Workspace, warum nicht auch bei Google One?

Google-CEO Sundar Pichai will „das Momentum“ des 100 Millionen Nutzer-Meilensteins mitnehmen. Alle Infos dazu









Bekommt Google One ein Addon-System?

Der Speicherplatz wird wohl auch in Zukunft das ausschlaggebende Kriterium für die Auswahl eines Tarifs sein, denn an dessen Bedarf ändert sich nichts. Doch einige der bereits vorhandenen und kommenden Zusatzleistungen sollten ausgegliedert und als eine Art Add-on angeboten werden – das könnte die Akzeptanz von Google One steigern, potenziell die Preise für den Speicherplatz senken und den Nutzern mehr Möglichkeiten bieten, das perfekte Paket auszuwählen.

Denn während alle Nutzer den Speicherplatz gut gebrauchen können, sieht es bei anderen Features vielleicht etwas anders aus. Werden die Google Fotos Premium-Features wirklich gebraucht? Der Zugang zum Google One VPN? Oder das Dark Web Monitoring? Ließe sich etwas davon abwählen und das Paket günstiger gestalten, würden es sicherlich einige Nutzer in Anspruch nehmen. Doch natürlich will das börsennotierte Unternehmen nicht weniger verkaufen, sondern mehr.

Eine Integration von YouTube Premium, Gemini Advanced oder Nest Aware als Add-on wäre eine gute Möglichkeit, mehr Nutzer für die Abos zu begeistern. Ich persönlich zahle für YouTube Premium Family und Google One 2 TB und wäre sicher nicht böse darüber, wenn es im Paket etwas günstiger werden würde. Ich denke, dass Google langfristig nicht um flexiblere Pakete herumkommt. Schon vor Jahren hatte ich hier im Blog eine Google One-Zusammenlegung mit anderen Diensten angeregt und wie es aussieht, werden im Hintergrund die Weichen darauf bereits gestellt.

