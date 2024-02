Google One & Gemini: Ultra-KI ist auch mit den großen Speicher-Abos nutzbar – aber nur vorübergehend

Vor genau zehn Tage ist Gemini Advanced gestartet, das über ein neu geschaffenes Paket im Google One-Abo zugänglich ist. Leider gibt es dabei einige Einschränkungen, die im Laufe der nächsten Zeit hoffentlich noch abgeschafft werden. Jetzt hat uns ein treuer Leser darauf hingewiesen, dass Gemini Advanced tatsächlich auch mit den nächstgrößeren Abos nutzbar ist.



Wer die Ultra-Variante von Gemini per Gemini Advanced nutzen möchte, kann dies über den Abschluss des neuen Google One AI Premium-Abo tun. Dieses schlägt mit 21,99 Euro pro Monat zu Buche und bietet neben dem KI-Zugang die gleichen Vorteile, wie das normale 2 TB-Paket für 9,99 Euro pro Monat. Laut der Leistungsübersicht bei Google One ist der Gemini Advanced-Zugang tatsächlich nur in diesem Paket enthalten und gilt nicht für die nächstgrößeren. Doch das ist nur die halbe Wahrheit.

Gemini Advanced auch mit 5 TB – zumindest kurzzeitig

Etwas versteckt in einem Support-Dokument sowie bei einigen Lesern als Quickinfo sichtbar, informiert Google One nun darüber, dass Gemini Advanced temporär auch mit dem nächstgrößeren Paket nutzbar ist – nämlich mit 5 Terabyte für 24,99 Euro pro Monat. Ich konnte diese Info selbst bei Google One nicht finden, doch ein treuer Leser hat uns darauf hingewiesen und im Support-Dokument bestätigt sich das Ganze inklusive der Datumsangabe.

Denn die von mir in einem Artikel vom Wochenende aufgelisteten Gemini-Google One-Schwächen können zumindest um diesen einen Punkt reduziert werden. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob diese temporäre Ausnahme schon in der vergangenen Woche galt.









Abonnenten mit einem Abo mit mindesten 5 TB können bis zum 31. Juli 2024 AI Premium-Funktionen ohne Aufpreis nutzen.

Wer also 5 TB, 10 TB, 20 TB oder gar 30 TB bei Google One abonniert hat, darf sich bis Ende Juli ebenfalls über den Zugang zu Gemini Advanced freuen. Da man das Ganze nur eher unscheinbar bewirbt und nicht in den Vorteilen dieser Pakete aufnimmt, wird das wohl tatsächlich temporär bleiben. Ich gehe davon aus, dass ab August oder vielleicht schon vorher die Google One-Struktur umgebaut wird und Gemini oder bald auch die Smart Home-Pakete einzeln dazugebucht werden können.

Für die nächsten Monate scheint das 5 TB-Paket jedenfalls sehr interessant zu sein, wenn man ohnehin Gemini Advanced buchen wollte. Denn dieses kostet nur 3 Euro mehr als das AI Premium-Paket und bietet mehr als doppelt so viel Speicherplatz. Am Wochenende haben wir euch alle Google One-Pakete in der Übersicht gezeigt.

