Gemini & Google One: Google beschränkt den Zugriff auf das Ultra-Modell – die Nachteile des aktuellen Pakets

Seit wenigen Tagen lässt sich Gemini Advanced über ein neues Google One-Abo buchen, das sowohl den Zugriff auf die Ultra-Version des KI-ChatBots als auch die One-Vorteile enthält. Diese Kombination erscheint sowohl für Google als auch für die Nutzer sehr lohnenswert – mit den aktuellen Einschränkungen aber auch unpraktisch. Denn tatsächlich ist Gemini nur in einem einzelnen Paket enthalten.



Wer die Ultra-Version von Googles neuem KI-ChatBot Gemini ausprobieren, benötigt Gemini Advanced, das mit einem Preis von 21,99 Euro pro Monat überraschend günstig angeboten wird. Ob der Preis gerechtfertigt ist, ist schlussendlich natürlich Ansichtssache, aber im Vergleich zur Konkurrenz ruft Google den besten Preis auf. Details zur Preisgestaltung und den Vergleich mit dem Mitbewerb findet ihr im verlinkten Artikel.

Gemini Advanced nur in Kombination mit 2 TB

Der Zugang zu Gemini Advanced lässt sich bei Google One über das Paket „AI Premium 2 TB“ buchen. Dieses enthält den Zugang zur Ultra-Version des KI-ChatBot sowie alle Vorteile des normalen 2 TB-Abos. Jetzt würde man eigentlich davon ausgehen, dass Gemini Advanced ab dieser Abostufe enthalten ist und auch Bestandteil der nächstgrößeren Kontingente ist – doch das ist nicht der Fall. Tatsächlich ist Gemini Advanced nur in diesem einem Paket enthalten.

Ich unterstelle einfach einmal, dass Gemini Advanced bzw. die Ultra-KI hauptsächlich für Powernutzer bekannt ist, die sehr viel Leistung benötigen. Es ist sehr gut möglich, dass sich bei dieser Nutzergruppe im Laufe der Jahre viele Dateien angesammelt haben, sodass vielleicht schon das 5 TB-Abo oder gar ein noch größeres nutzen. Diese Nutzergruppe hat dann ein Problem, denn Gemini Advanced ist für sie gar nicht buchbar – zumindest nicht im selben Konto.









Gemini Advanced nur mit monatlicher Zahlung

Aber auch Nutzer mit einem aktiven 2 TB-Abo könnten bei der Buchung von Gemini Advanced eine unschöne Entdeckung machen. Denn aufgrund der üblichen Ersparnis von 16 Prozent dürften viele Nutzer ihr Google One-Abo im Jahrespaket gebucht haben. Das Gemini Advanced-Paket ist hingegen nur monatlich zu beziehen. Wer also upgraded, zahlt nicht nur die 12 Euro mehr pro Monat, sondern verliert auch den 16 Prozent-Vorteil.

Gemini Advanced lässt sich nicht teilen

Das Gemini-Paket hebt sich nicht nur durch die Beschränkung auf eine Option sowie die monatliche Zahlung ab, sondern auch durch einen weiteren Umstand, der derzeit etwas enttäuschend ist: Der Zugang zu Gemini Advanced gilt nur für den Nutzer, der das Abo abgeschlossen hat. Das Teilen des Zugangs mit der Familiengruppe, so wie es bei vielen anderen Annehmlichkeiten rund um Google One der Fall ist, ist derzeit nicht vorgesehen.

—

Insgesamt bleibt zu hoffen, dass Google das Gemini Advanced-Paket recht bald überarbeitet und etwas flexibler gestaltet. Die Anbindung an Google One ist für jetzt sicherlich eine gute Idee und der richtige Weg. Besser wäre es dennoch, Gemini Advanced einfach als Add-on für die bereits erwähnten 12 Euro anzubieten, die zum jeweils aktuellen Paket dazugebucht werden können. Sollte sich das nicht rechnen, bietet man es eben erst ab 2 TB an. Ich denke, dass wir da schon in den nächsten Wochen etwas mehr erfahren könnten.

