Gemini Update: Google startet neue KI-Ära, Android-App auf Deutsch nutzen, Assistant-Ersatz & Advanced-Infos

Google macht mit dem KI-Paket Gemini große Fortschritte und kann derzeit nahezu täglich neue Funktionen, Leistungssteigerungen, Ausblicke oder weitere Verbesserungen ankündigen. Weil allein in den letzten sieben Tagen rund um Gemini unglaublich viel passiert ist, fassen wir nun erstmalig im wöchentlich geplanten Gemini Update alle wichtigen Neuerungen übersichtlich zusammen.



Man mag es kaum glauben, aber das große Gemini-Update rund um die Ablösung von Bard, den Start der Android-App sowie den Release von Gemini Ultra liegt gerade einmal acht Tage zurück (!). Seitdem ist überraschend viel passiert, denn die News reichen von der Verfügbarkeit der Android-App über die geplante Erweiterung von Gemini bis hin zum Start der Nachfolger-Version (innerhalb von nur acht Tagen). Hier findet ihr eine schnelle Übersicht, für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Alle Infos zum großen Gemini-Neustart

Rückblickend könnte der große Gemini-Neustart zu den wichtigsten Momenten in Googles jüngerer Geschichte gehören, denn es markiert den Beginn einer umfassenden Neuaufstellung im KI-Bereich. Gemini ist ein ChatBot, ein neuer Sprachassistent, wird in vielen Google-Produkte integriert, bildet das zukünftige Tor zu den Google-Infos, treibt das Cloudgeschäft voran und bildet die Grundlage für alle zukünftigen KI-Projekte.

» Alle Infos zum großen Gemini-Update

Das ist Geminis Android-App

Natürlich hat Gemini mit dem Neustart auch eine eigene Android-App bekommen, die den Assistenten auf alle Smartphones bringen soll. Gleichzeitig kann die App den Google Assistant schon jetzt vollständig ersetzen, was sich zukünftig auf weiteren Geräten fortsetzen wird (siehe die folgenden Punkte).

» Alle Infos zu Gemini für Android









Das ist Gemini Advanced + Advanced zu teuer?

Gemini ist grundsätzlich kostenlos nutzbar, doch wer mehr möchte, wird von Google zur Kasse gebeten. Der Zugriff auf das Ultra-Modell per Gemini Advanced schlägt mit 21,99 Euro pro Monat zu Buche. Das klingt im ersten Moment teuer, doch im Kontext erscheint der Preis eigentlich recht attraktiv.

» Das leistet Gemini Advanced mit Google One

» Ist Gemini Advanced zu teuer?

Gemini Android-App in der EU nutzen

Google muss die Gemini-App aus rechtlichen bzw. gesetzlichen Gründen im EU-Raum noch ein wenig zurückhalten, was vor allem aufgrund der strengen Datenschutzauflagen der Fall ist. Wie lange das so bleibt, ist unklar. Doch ihr müsst nicht lange warten, denn über einen simplen Umweg lässt sich Gemini schon jetzt in Deutschland nutzen – auch in deutscher Sprache. Befolgt dazu einfach die verlinkte Anleitung.

» Gemini startet US-exklusiv

» So könnt ihr die Gemini-App jetzt in Deutschland nutzen

Google Assistant in Gemini nur per Sprachsteuerung nutzbar

» Google Assistant reagiert nur auf Sprachanweisungen

Die Grenzen von Gemini für Android

Gemini mag sehr mächtig sein, vor allem im Vergleich zum Google Assistant, aber dennoch hat auch die neue App noch ihre Schwächen oder Einschränkungen. Wir zeigen euch, an welchen Stellen Gemini noch Hilfe benötigt und was womöglich niemals möglich sein wird.

» Diese Dinge beherrscht Gemini für Android (noch) nicht

Gemini ersetzt Google Assistant auf Kopfhörern

Gemini verdrängt den Google Assistant nicht nur auf Smartphones, sondern schon bald auch auf anderen Geräten. Für smarte Kopfhörer wie die Pixel Buds ist bereits ein Upgrade auf Gemini aufgetaucht.

» Gemini kommt statt Google Assistant auf smarte Kopfhörer









Google stellt Gemini 1.5 vor

Gerade einmal eine Woche, nachdem Google die Gemini 1.0 Version in der Breite verfügbar gemacht hat, hat man schon den Nachfolger Gemini 1.5 angekündigt. Dieser soll laut offiziellen Angaben „dramatisch verbessert“ sein und die Leistung um läppische 3500 Prozent erhöhen. Was damit alles möglich ist, erfahrt ihr in den folgenden Artikeln.

» Gemini 1.5 bringt dramatische Verbesserungen

» Das leistet Gemini 1.5 – beeindruckende Demovideos

ChatGPT plant eigene Suchmaschine

Während Google daran arbeitet, Gemini überall zu integrieren und dies mit Sicherheit auch schon bald etwas breiter in der Websuche tun wird, arbeitet man beim Konkurrenten OpenAI genau andersherum. Denn dort plant man nun eine eigene Suchmaschine auf Basis von ChatGPT. Mit dem Großpartner Microsoft hat man die entsprechenden Voraussetzungen, sodass diese Pläne von Google sehr ernstgenommen werden sollten.

» ChatGPT + Bing gegen Gemini + Google

