Pixel Update: Alle Infos zum Android 15-Rollout, Rabatt auf die Pixel Watch, Pixel Fold-Leaks und Aktionen

Die dritte Pixel-Woche im Februar geht zu Ende und war auch diesmal wieder sehr interessant, denn es gab neue Infos zum Pixel Fold 2, einen interessanten Leak zum Pixel Fold-Vorgänger, Googles neues Pixel Watch-Angebot sowie Einblicke in den Pixel 8-Thermometersensor. Außerdem warten wir auf Android 15. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wie immer sehr interessant: Denn wir konnten über Leaks rund um das Pixel Fold 2 sowie den Pixel Fold-Vorgänger berichten, haben viele Infos zum bevorstehenden Android 15-Rollout geliefert, über den Pixel 8 Pro-Thermometer-Sensor berichtet und einiges mehr. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Alle Infos zum Pixel Fold 2

Google wird in diesem Jahr mit dem Pixel Fold 2 die zweite Generation des hauseigenen Foldables auf den Markt bringen. Weil sich das faltbare Smartphone kürzlich in mehreren Leaks gezeigt hat, fassen wir erstmals alle bisher verfügbaren Informationen zusammen. Es ist schon überraschend viel zum Foldable bekannt.

» Alles was zum Pixel Fold 2 bekannt ist

Schwierigkeiten des Pixel 8 Pro Thermometer-Sensor

Der Thermometer-Sensor war sicherlich die größte Überraschung im Pixel 8 Pro, wird aber auch im Pixel 9 Pro zu finden sein. Nachdem dieser erst kürzlich für US-Nutzer für seine eigentliche Bestimmung freigegeben wurde, hat Google jetzt interessante Einblicke in die Entwicklung des Sensors und vor allem dessen Schwierigkeiten gegeben.

» Interessante Einblicke in den Pixel 8 Pro Thermometer-Sensor









Pixel Watch mit Rabatt ersetzen

Sollte eure Pixel Watch (2) defekt sein und nicht mehr von Google repariert oder per Garantie ausgetauscht werden können, hat man nun ein interessantes Angebot. Nutzer können sich über einen Umweg eine neue Pixel Watch kaufen, die sie bei Besitz eines alten Modells mit einer Vergünstigung erhalten. Alles was dazu bekannt ist, findet ihr im verlinkten Artikel.

» Google bietet Pixel Watch-Rabatte für defekte Geräte

Früher Pixel Fold Prototyp geleakt

Das Pixel Fold hatte schon eine lange Entwicklungsgeschichte hinter sich, die auf mehreren Modellnamen basierte. Jetzt ist der Prototyp ‚Jumbojack‘ zum Verkauf aufgetaucht und gibt uns dementsprechend einige Einblicke darin, wie das Foldable in der ersten geplanten Generation ausgesehen hätte, die dann doch nicht auf den Markt kam.

» Das war der Pixel Fold-Prototyp ‚Jumbojack‘

Android 15 für die Pixel-Smartphones

Eigentlich wäre Android 15 in der ersten Entwicklervorschau für diese Woche überfällig gewesen, doch Google hat es erneut nicht veröffentlicht. Über die Gründe der Verzögerung kann nur spekuliert werden, sodass ihr euch bis zum finalen Rollout noch einmal die folgenden Informationen zum kommenden Betriebssystem durchlesen könnt.

» Android 15 war für Donnerstag geplant

» Diese Pixel-Smartphones erhalten Android 15

» Alle Infos zu Android 15









Pixel-Aktionen im Google Store

Mutmaßlich als Feier zum Android 15 geplant, hat Google jetzt eine Aktion im Google Store gestartet. Ihr erhaltet nur heute und morgen 15 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment – und damit auch auf viele Pixel-Produkte. Ausgenommen sind davon lediglich die Pixel 7-Smartphones, die ehrlicherweise angesichts der Pixel 8-Smartphones, des Pixel 7a und des bevorstehenden Pixel 8a aber auch nicht mehr wirklich interessant sind.

Schaut mal im Google Store vorbei, die 15 Prozent Rabatt können sich durchaus lohnen. Allerdings müsst ihr auch Preise vergleichen, denn zum Teil könnt ihr im Google Store bei Amazon oder bei anderen Händlern noch einiges mehr sparen.

» Winter Sale im Google Store: 15 Prozent Rabatt auf fast alle Produkte – so könnt ihr die Aktion nutzen

