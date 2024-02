Winter Sale im Google Store: 15 Prozent Rabatt auf fast alle Produkte – so könnt ihr die Aktion nutzen

Im deutschen Google Store wurde vor wenigen Tagen eine starke Aktion angekündigt, die man als „tolle Deals und exklusive Angebote“ bezeichnet hat, ohne sich dabei in die Karten schauen zu lassen. Jetzt ist die Aktion gestartet und wir wissen, worum es geht: Ihr bekommt nur heute und morgen 15 Prozent Rabatt auf alle Google-Produkte – mit nur wenigen Ausnahmen. Alles was ihr dafür benötigt, ist der Gutscheincode.



Im Google Store ist der Winter Sale gestartet, bei man es keine Einzelaktionen, sondern ein Rabatt auf das gesamte Sortiment gibt: Nur am heutigen Freitag und morgigen Samstag erhaltet ihr 15 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment der Google-Produkte. Davon ausgenommen sind nur die Pixel 7-Smartphones sowie die beiden Smart Speaker Nest Mini und Nest Audio. Ansonsten gilt der Rabatt auf alle Produkte, es kann sich also lohnen.

Natürlich will Google mit dieser Aktion die Lager leeren, um Platz für die kommenden Produkte zu schaffen. Ich wage mich aber auch zu behaupten, dass man mit diesen 15 Prozent Rabatt den Release von Android 15 zelebrieren wollte, der trotz aller Prognosen auch gestern nicht erfolgt ist. Aber das ist wieder ein anderes Thema.

So erhaltet ihr den Rabatt:

Legt alle gewünschten Produkte in den Warenkorb und gebt an der Kasse vor dem Checkout den Code WINTERSALE24 ein. Die Preise werden sich entsprechend verringern. Weitere Details erhaltet ihr direkt im Google Store sowie im unten eingebundenen Kleingedruckten. Die Aktion gilt nur im deutschen Store.









15% Rabatt auf alle im Google Store Deutschland verfügbaren Hardware-Produkte mit Ausnahme von Nest Mini, Nest Audio, Pixel 7 Pro und Pixel 7.

Der von Google Commerce Limited angebotene Gutscheincode kann ausschließlich im Google Store Deutschland eingelöst werden und unterliegt den nachstehenden Bedingungen. Das Angebot endet am 17.02.2024 um 23:59 Uhr. Gültig nur für Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren und einer Lieferadresse in Deutschland. Nutzer müssen Internetzugriff haben und an der Kasse ein Zahlungsmittel hinzufügen, sofern noch keines angegeben wurde. Der Rechnungsbetrag hängt von der Höhe der eventuell anfallenden und ausgewiesenen Versandkosten ab.

» Pixel Fold: Das wäre Googles erstes Foldable geworden – ‚Jumbojack‘ wird zum Verkauf angeboten (Galerie)

» Gemini 1.5: Google kündigt dramatisch verbessertes KI-Modell an – 3500 Prozent mehr Leistung als Gemini 1.0

Letzte Aktualisierung am 15.02.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!