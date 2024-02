Google Messages: Versendete Nachrichten lassen sich schon bald nachträglich bearbeiten (Screenshots)

Rund um den Messenger Google Messages gab es zuletzt viele neue Funktionen, die die App in eine ganz andere Richtung drängen, als das bisher der Fall gewesen ist. Auch ein kommendes Feature, das schon vor einigen Wochen im Rahmen eines Teardowns entdeckt wurde und jetzt erstmals aktiviert werden konnte, passt sehr gut dazu: Bereits versendete Nachrichten sollen sich schon bald nachträglich bearbeiten lassen.



Bei Google Messages scheint die einstmalige Ernsthaftigkeit des ehemaligen SMS-Messengers nicht mehr im Vordergrund zu stehen, denn es geht mit Volldampf in Richtung Spaß-Messenger und nun steht ein weiteres Feature vor der Tür, das doch recht überraschend ist. Ein Teardown hat schon vor einigen Wochen ergeben, dass sich eine Funktion in Arbeit befindet, mit der sich Nachrichten nachträglich bearbeiten lassen sollen. Das heißt, obwohl sie schon bei den Nutzern angekommen und auch gelesen worden sind, lassen sich diese ändern.

Aus dem Teardown gehen nur wenige Details hervor und abseits der eigentlichen Bearbeitung und der internen Bestätigung der erfolgreichen Änderung gibt es noch nicht viele Informationen. Erstmals aufgetaucht ist der entsprechende Code am 19. November und jetzt zeigt sich die Funktion auf einigen Screenshots (siehe unten). Zwar funktional, aber dennoch ist über die Umsetzung am anderen Ende der Leitung noch nichts bekannt. Denn die Nachricht wird einfach bei allen Teilnehmern ausgetauscht und es ist nicht bekannt, ob andere Teilnehmer den ursprünglichen Inhalt abrufen können.

Funktionieren wird das Ganze natürlich nur mit dem modernen Format RCS, denn eine SMS lässt sich nachträglich nicht mehr ändern. Außer, es nutzen beide Nutzer denselben Messenger und dieser regelt das auf einem anderen Kanal bzw. mit speziellen SMS-Codes, doch das würde ich in diesem Fall eher ausschließen.









Wie ihr auf obigen Screenshots sehen könnt, findet die Bearbeitung direkt in der betroffenen Nachricht statt. Aufgerufen wird es über das Kontextmenü der Nachricht, das nach dem Rollout der Funktion einen Edit-Button besitzt. Ist man mit der Bearbeitung zufrieden, wird die Nachricht abgesendet und ersetzt sowohl beim Absender als auch den Empfängern die bestehende Nachricht.

Ob so etwas bei einem Messenger wirklich Sinn ergibt, wage ich derzeit zu bezweifeln. Gerade in der eher lockeren Messenger-Kommunikation kann man sich auch mal vertun und das Ganze eben noch einmal schreiben oder sich verbessern. Das Löschen von Nachrichten ist das eine, das nachträgliche Ändern kann aber den gesamten Kontext verändern. Es ist nach wie vor noch nicht ganz klar, ob alle Empfänger sehen können, DASS eine Nachricht verändert und WAS verändert wurde.

