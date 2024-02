Google One: Neuer Smart Home-Vorteil kommt – Nest Aware wird ein Teil des Google One-Abos (Teardown)

Rund um die Abo-Plattform Google One gab es durch zwei neue sowie einen versteckten Tarif kürzlich größere Änderungen und die nächste könnte schon vor der Tür stehen: Denn jetzt gibt es deutliche Hinweise darauf, dass der Umfang des Abos abermals erweitert werden soll – mutmaßlich erneut durch zusätzliche Tarife. Denn das im Smart Home angesiedelte Nest Aware-Abo soll ein Teil von Google One werden.



Google One umfasst neben den üblichen Vorteilen vom Speicherplatz über zusätzliche KI-Funktionen bis hin zu Abos mittlerweile auch weitere Anbindungen, wie etwa der Zugang zum VPN sowie seit einigen Tagen das Gemini Advanced-Abo. Die nächste Erweiterung steht offenbar schon vor der Tür, denn die bereits im vergangenen Jahr erstmals entdeckte Integration des Nest Aware-Abos dürfte bereits weit fortgeschritten sein und schon bald verkündet werden:

– %1$s is now using the Nest Aware subscription included in your Google One Plan.

– Your old subscription was successfully replaced but it may still be active.

– Your unused Nest Aware subscription from Google One will be applied to this home