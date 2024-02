Gemini Advanced & Google One: Das ist das neue KI-Abo – bringt Gemini Ultra und weitere Vorteile (Video)

Google hat vor wenigen Tagen mit dem großen Neustart von Gemini einen wichtigen Schritt getan, der sicherlich auch als Befreiungsschlag für die gesamten KI-Aktivitäten des Unternehmens betrachtet werden kann. Zu diesem großen Neustart gehört auch Gemini Advanced, das auf dem bisher leistungsstärksten KI-Modell basiert und laut offizieller Beschreibung einen großen Unterschied machen kann.



Bisher hat Google die smarten KI-ChatBots wie Google Assistant oder Bard vollkommen kostenlos angeboten – das wird sich auch mit Gemini nicht ändern. Doch während Gemini nur auf dem Standardmodell basiert, können sich Nutzer mit Gemini Advanced Zugang zum deutlich leistungsstärkeren Modell verschaffen. Diesen lässt sich Google allerdings recht üppig bezahlen und ist sicherlich nicht für jeden Nutzer geeignet.

Erstmals angekündigt wurde das Produkt schon im Herbst letzten Jahres als Bard Advanced, daraus geworden ist aufgrund der Umbenennung von Bard in Gemini nun Gemini Advanced. Gemini Advanced basiert auf dem KI-Modell Gemini Ultra, das die derzeit höchste und damit klügste Stufe der gesamten Gemini-KI bietet. Das Standardangebot von Gemini basiert auf Gemini Pro. Wie sich die drei Gemini-Stufen voneinander unterscheiden, erfahrt ihr ausführlich in diesem Artikel.

Mit Gemini Advanced sollen die Nutzer über die bisherigen Fähigkeiten der KI-ChatBots hinausgehen und deutlich umfangreichere Antworten erhalten können. Eine genaue Differenzierung ist nicht ganz leicht und vermutlich werden die Grenzen zum Teil fließend sein, aber auch funktionell legt das Advanced-Modell nach, etwa mit einer ausgeklügelteren visuellen Komponente.









Das bietet Gemini Advanced

Wir starten in ausgewählten Ländern Gemini Advanced – ein neues Erlebnis, das euch Zugriff auf Ultra 1.0 bietet, unser größtes und leistungsfähigstes hochmodernes KI-Modell. In Blindtests mit externen Testern ist Gemini Advanced mit Ultra 1.0 jetzt der meist bevorzugte Chatbot im Vergleich zu führenden Alternativen. Gemini entwickelt sich jedoch dazu, mehr als nur die Modelle zu sein. Es unterstützt ein ganzes Ökosystem – von den Produkten, die Milliarden von Menschen täglich nutzen, bis hin zu den APIs und Plattformen, die Entwickler:innen und Unternehmen dabei helfen, innovativ zu sein. Das größte Modell Ultra 1.0 ist das erste, das menschliche Expert:innen im MMLU (Massive Multitask Language Understanding) übertrifft, und eine Kombination aus 57 Fächern – darunter Mathematik, Physik, Geschichte, Recht, Medizin und Ethik – verwendet, um Wissen und Problemlösungsfähigkeiten zu testen.

Schon bei der Ankündigung wird nicht tiefgestapelt, sondern geklotzt: Die Ultra-Engine soll in Blindtests vor der Konkurrenz liegen, was schon von Beginn an Googles eigener Anspruch gewesen ist.

Mit unserem Ultra 1.0-Modell ist Gemini Advanced weitaus leistungsfähiger bei hochkomplexen Aufgaben wie Programmieren, logischem Denken, Befolgen nuancierter Anweisungen und Zusammenarbeit an kreativen Projekten. Mit Gemini Advanced könnt ihr nicht nur längere und detailliertere Gespräche führen; es versteht auch den Kontext eurer vorherigen Eingabeaufforderungen besser. Lasst es uns an ein paar Beispielen verdeutlichen: Gemini Advanced kann eure persönliche Lernhilfe sein – es erstellt Schritt-für-Schritt-Anleitungen, ein Beispiel-Quiz oder Dialoge, die auf euren Lernstil zugeschnitten sind.

Gemini Advanced kann euch bei fortgeschritteneren Programmierszenarien helfen, als Ideengeber dienen und euch bei der Bewertung verschiedener Programmier-Ansätze helfen.

Gemini Advanced kann Creatorinnen und Creatorn helfen, von der Idee zum fertigen Projekt zu gelangen, indem es neue Inhalte generiert, aktuelle Trends analysiert und bessere Möglichkeiten zur Erweiterung des Publikums erarbeitet. Diese erste Version von Gemini Advanced spiegelt unsere aktuellen Fortschritte im Bereich KI wider und wird weiter verbessert. Wenn wir neue und exklusive Funktionen hinzufügen, erhalten Gemini Advanced-Nutzerinnen und -Nutzer Zugriff auf erweiterte multimodale Funktionen, interaktivere Programmierfunktionen, tiefere Datenanalysefunktionen und mehr. Gemini Advanced ist ab sofort in mehr als 150 Ländern und Territorien auf Englisch verfügbar und wir werden es im Laufe der Zeit auf weitere Sprachen erweitern (Deutsch folgt).









Das kostet Gemini Advanced

Google lässt sich den Zugriff auf das Wunderprodukt sehr gut bezahlen, denn wie wir bereits wissen, dürften sowohl die Entwicklung als auch der Betrieb nicht gerade günstig gewesen sein. Der Zugriff auf Gemini Advanced ist derzeit nur über das neue Google One AI Premium-Abo zugänglich, für das man 21,99 Euro pro Monat verlangt. Für diesen Preis erhaltet ihr Zugang zu Gemini Advanced sowie alle Vorteile eines Google One-Kontingents mit 2 Gigabyte. Letztes kostet einzeln 9,99 Euro, sodass nach Milchmädchenrechnung für Gemini Advanced 12 Euro pro Monat fällig sind.

Ich denke, dass Google den Zugang zu Gemini Advanced in absehbarer Zukunft auch mit anderen Modellen ermöglicht. Denn für die täglichen KI-Spielereien dürfte Gemini ausreichen und viele Nutzer werden zunächst nicht dazu bereit sein, 12 Euro pro Monat für das erweiterte Modell zu bezahlen, das sie nach der ersten Spielerei nur selten nutzen. Natürlich verkaufen Unternehmen gerne Abos, aber ich denke, dass Google auch mit einem Ticketsystem gut fahren könnte. Also 1 Euro zahlen und 10 Anfragen absetzen, oder so ähnlich. Das wird auch davon abhängen, wie das Modell in den ersten Monaten angenommen wird.

