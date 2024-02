Google Gemini: Alle Infos zur neuen Android-App, die den Google Assistant ersetzen kann (Screenshots)

Der umfangreiche Neustart von Gemini hat neben neuen Features für den Browser auch eine Android-App hervorgebracht, die den KI-ChatBot auf Android-Smartphones bringen soll. Mittlerweile ist die Android-App für erste Nutzer verfügbar und zeigt ihren Funktionsumfang, der unter anderem die Integration des Google Assistant erhält. Es ist anzunehmen, dass diese App in den nächsten Monaten eine sehr wichtige Rolle spielen wird.



Google hatte schon vorab angekündigt, dass der KI-ChatBot sehr bald auf die Android-Smartphones gebracht werden und dort als „Google Assistant with Bard“ auftreten soll. Im Laufe der kurzen dreimonatigen Zeitspanne von der Ankündigung bis zum Rollout ging zuerst der Google Assistant und dann Bard verloren, sodass die App in diesen Tagen schlicht und einfach als „Gemini“ gestartet ist. Zwar mit der internen Bezeichnung Bard, aber der ein Jahr lang promotete vorherige Name des KI-ChatBot spielt nun überhaupt keine Rolle mehr.

Die neue Gemini-App für Android ermöglicht einen einfachen Zugriff auf den KI-ChatBot Gemini, hat gleichzeitig aber auch den Google Assistant als zusätzliches Hifsmittel an Bord. Denn Gemini beherrscht bisher keine wichtigen Assistant-Funktionen wie etwa die Smart Home-Steuerung, sodass man sich für diese Bereiche den Assistant zu Hilfe holt. Tatsächlich ist die Assistant-Integration noch löchrig, dürfte langfristig aber ohnehin durch native Gemini-Funktionen abgelöst werden.

Denn schon jetzt ist es möglich, Gemini als Standard-App einzustellen, die auf „Hey Google“ hört und sich zu Wort meldet. Das ist de-facto das Aus für den Assistant unter Android, auch wenn dieser als eine Art Plug-in weiterhin zur Verfügung steht. Schauen wir uns nun einmal an, was die Android-App von Gemini alles leisten soll.









Diese offizielle App ist kostenlos. Gemini bietet Ihnen direkten Zugriff auf die beste Familie von KI-Modellen von Google auf Ihrem Telefon, sodass Sie: – Holen Sie sich Hilfe beim Schreiben, Brainstorming, Lernen und mehr

– Fassen Sie die Informationen zusammen und finden Sie sie in Gmail oder Google Drive

– Generieren Sie Bilder im Handumdrehen

– Nutzen Sie Text, Sprache, Fotos und Ihre Kamera, um auf neue Weise Hilfe zu erhalten

– Sagen Sie „Hey Google“, um Gemini um Hilfe zu bitten, was auf dem Bildschirm Ihres Telefons angezeigt wird

– Planen Sie mit Google Maps und Google Flights Wenn Sie sich anmelden, wird Gemini Ihr primärer Assistent von Google und unterstützt Sie bei vielen Ihrer Lieblingsaktionen in Google Assistant. Auch wenn einige Aktionen nicht sofort funktionieren, arbeiten wir daran, bald weitere zu unterstützen.

Gemini bietet bereits jetzt eine tiefe Integration in das Google-Netzwerk, sodass sich Flüge suchen lassen, Orte suchen lassen, man arbeitet an einer Anbindung an das in Workspace integrierte Duet AI und vieles mehr. Daneben gibt es die bereits aus dem Web bekannten Funktionen wie das Beantworten von Fragen, die Unterstützung beim Schreiben, beim Lernen und für US-Nutzer auch das automatische Generieren von Bildern. Letztes dürfte sicherlich bald auch hierzulande starten. Leider ganz anders als die App, die noch länger auf sich warten lassen wird.









Nur einen Tag, nachdem Google die App Gemini als vorerst US-exklusiv angekündigt hat, stellt man schon den Start in vielen weiteren Ländern und Regionen in Aussicht – und das schon für Montag. Warum man nicht gleich in allen Ländern startet und diese vier Tage Verzögerung eingebaut hat, bleibt wohl das Geheimnis der Entwickler. Alle Infos zum fast-globalen Start der Gemini-App findet ihr im verlinkten Artikel. Kleiner Spoiler: EU-Nutzer müsse noch etwas länger warten.

In puncto Integration gibt es derzeit noch Stolpersteine mit dem Google Assistant, denn dieser lässt sich nur per Spracheingabe nutzen, während Text in jedem Fall an Gemini geschickt wird. Tatsächlich soll das einige US-Nutzer schon wieder dazu gebracht haben, Gemini zu deinstallieren und den alten Assistant zu nutzen. Ob das nur einige wenige laute Stimmen sind oder Gemini tatsächlich noch spürbar nicht fertig entwickelt ist, wird sich sicherlich in den nächsten Tagen weiter abzeichnen.

Meine Prognosen: Die Gemini-App wird ab Android 15 zur vorinstallierten System-App und den ebenfalls vorinstallierten Google Assistant ablösen. Den Start der App im EU-Raum würde ich schon in einigen Wochen erwarten, vermutlich will man sich einfach vorher absichern und die App von einer offiziellen Stelle abnicken lassen. Unabhängig davon, dass Gemini im Browser auch im EU-Raum praktisch vollständig nutzbar ist.