Gemini: Die neue Android-App in Deutschland nutzen – hier könnt ihr Googles KI-ChatBot herunterladen (APK)

Google hat vor wenigen Tagen den großen Gemini-Neustart angekündigt und im Zuge dessen auch die Gemini Android-App für erste Nutzer gestartet. Schnell wurde klar, dass die App nur exklusiv für US-Nutzer angeboten wird, aber diese Einschränkung gilt offenbar nur für den Play Store. Über Umwege lässt sich Gemini schon jetzt in Deutschland nutzen.



Der Neustart von Gemini besteht aus der Umbenennung von Bard in Gemini, vielen neuen Funktionen, dem starken Paket Gemini Advanced sowie der Gemini Android-App. Letzte wurde am vergangenen Donnerstag nur für US-Nutzer gestartet, soll nach offiziellen Infos aber schon heute in vielen weiteren Ländern starten – praktisch rund um die Welt, aber nicht im EU-Raum. Doch diese Einschränkung gilt nur für den Bezug über den Play Store und nicht die App selbst.

Gemini in Deutschland nutzen

Ihr könnt die App per Sideloading auch in Deutschland installieren und nutzen. Ihr müsst dafür nur Hier die APK-Datei herunterladen, eure Android-Systemsprache auf US-Englisch umstellen und schon kann die App installiert und genutzt werden. Die Einschränkung besteht also lediglich aus der Systemsprache, die ihr allerdings dauerhaft auf Englisch belassen müsst. Stellt ihr diese wieder um, wird Gemini die Nutzung beim nächsten Start verweigern. Zumindest ist das jetzt so, in ein paar Stunden kann sich das schon wieder ändern…

